Как пройдет Парад Победы и что будет после коронавируса: большое интервью Пескова

Пресс-секретарь президента, замглавы администрации Кремля Дмитрий Песков выздоровел после заражения коронавирусом и продолжил работу из дома. В эфире телеканала "Россия 24" соавтору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину он рассказал о симптомах болезни, о поддержке семей с детьми и о работе президента, в том числе о его очных встречах, не все из которых можно увидеть по телевизору.

— Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич! Рад вас видеть. Теперь получается, не усы Пескова, а борода Пескова?

— Добрый вечер! Это временно. Как только выйду на работу в офис, она сразу исчезнет. Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду до того момента, когда мне можно будет ознаменовать полную победу над коронавирусом и де-факто, и де-юре.

— Судя по тому, что вы тележки толкаете с грунтом, вы себя сейчас чувствуете хорошо уже?

— Да, уже все в порядке. Остаются только небольшие препятствия для выхода де-юре. Дело в том, что после больницы по закону положен двухнедельный карантин. И поэтому, скажем так, работаю сейчас в домашнем режиме.

— Работаете сейчас вовсю или иначе?

— Не вовсю, конечно, но, тем не менее, много можно делать из дома, тем более все, что связано с информацией, с подготовкой и обеспечением тех мероприятий, которые грядут. Вы знаете, что уже началась подготовка к Параду, поэтому уже сейчас в Управлении пресс-службы информации работа закипела.

— Раз уже заговорили о Параде, вот назначена дата. Считается и планируется, что все-таки Парад пройдет в максимально обычном режиме, то есть имеется в виду, что президент будет с гостями на трибуне как обычно или все-таки будет тоже какое-то социальное дистанцирование и какие-то особые правила?

— Безусловно, будут президент и гости на трибуне, зарубежные главы государств и правительств, в первую очередь из стран СНГ. С этим и связана подготовка, потому что она в необычное время ведется. Мы видим, что выходим уже, хоть и постепенно, но достаточно быстро из режима самоизоляции, но будем надеяться, что уже как раз ко времени Парада от этого режима уже практически ничего не останется.

— Вы сказали, кстати, что приглашение Зеленскому не направлено. Это связано, в том числе, с теми его заявлениями, которые он сделал несколько месяцев назад по поводу Второй мировой войны?

— Вы знаете, с каждым праздником Путин поздравляет народ Украины. Собственно, как он и поздравляет народ Грузии, потому что это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие, исторические корни, народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает. Что касается руководства этих стран, мы видим, что, к сожалению, пока мы, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки пока не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Эта динамика, в первую очередь, зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые на себя обязательства.

— Из-за информационного шума, который, конечно, существует вокруг коронавируса, многие до сих пор не понимают, что люди должны чувствовать тогда, когда они болеют. Вот что вы чувствовали, какие симптомы? Можно ли это сравнить с гриппом обычным по ощущению?

— К сожалению, все равно есть небольшой процент людей, к которым, к сожалению, я отношусь сам, которые действительно болеют этой болезнью. Это связано и с пневмонией, и с другими нежелательными проявлениями. Начинается все на самом деле не так серьезно. Многие вообще не чувствуют, как это все начинается. Я, например, просто, чтобы вы понимали, в день, когда, по всей видимости, заразился, прекрасно себя чувствовал, испытывал прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием. Буквально на следующий день уже началась температура. Грипп, ломает, но со временем это все начинается в более необычной форме. Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус.

— Ничего не чувствуешь, никаких вкусов и запахов?

— На самом деле, если бы была такая фракция одинаковая, клубнику от курицы вы не сможете отличить.

— До пандемии мы вас всегда видели рядом с президентом, вплотную буквально физически. Получилось, что и вы переболели, и председатель правительства России переболел. Насколько решение практически по изолированной работе президента вы сейчас считаете верным?

— Во-первых, президент не находится в изоляции, он активно работает. Вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний и так далее. Рабочий день не ограничивается 8 или 12 часами, он гораздо длинней. Это каждый день без перерыва, потому что страна, экономика живут. Проблемы случаются, это требует вмешательства главы государства. Поэтому говорить о том, что президент находится в изоляции, совершенно неверно. Но то, что сократилось количество мероприятий с очными контактами — да, это действительно так. Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то подвергся опасности инфицирования. Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график. Мы видим нашего президента активно работающим.

— На этой неделе мы видели уже две рабочие встречи, которые прошли в первом корпусе Кремля. Таких очных встреч и такой работы не дистанционной, ее будет становиться все больше в ближайшее время или пока остается прежний режим?

— Скажем так, вы не все очные встречи видите. Просто не все могут быть публичными. Президент действительно при необходимости бывает в Кремле, продолжает работать в Ново-Огареве — это зависит от служебной целесообразности. График будет продолжаться. Надеемся, что уже в обозримом будущем будем возвращаться и к таким более публичным мероприятиям.

— Объявлены даты проведения Парада, Бессмертного полка. С эпидемиологической ситуацией два месяца назад увязывалась дата голосования по Конституции. Означает ли объявление уже озвученных дат Парада и Бессмертного полка, что мы движемся и к дате голосования по Конституции?

— Это решения, которые принимает президент России. Разумеется, когда он говорил о переносе этих дат вправо, что называется, он руководствовался, в первую очередь, соображениями необходимости обеспечения безопасности здоровья людей. Именно эти сообщения принимаются во внимание и сейчас. По мере прояснения ситуации, а вы знаете, что президент всех призвал не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату.

— За время вашего больничного было много событий. Я уверен, что вы следили за ними и участвовали так или иначе. Одно из самых громких, это, конечно, решение о прямой помощи людям, семьям с детьми, выплата на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Я когда это слушал, был уверен, что сейчас будут озвучены какие-то критерии, не попадут все. И очень, конечно, удивился, что туда попадают вообще все, у кого есть от 3 до 16 лет дети. Это же, я правильно понимаю, исключительно президентская инициатива? И насколько сложно было ее провести, согласовать, ведь мы помним, что министры поначалу высказывались против прямой поддержки.

— Нет, против прямой поддержки нуждающимся никто не высказывался. Самым главным было определить круг нуждающихся. Вы знаете, что проблемы демографии для президента были, есть и будут оставаться одним из главных приоритетов. Именно о демографии, о тех проблемах, которые мы сейчас переживаем в связи с этой двойной ямой демографической так называемой, именно с этим связаны всесторонние меры, которые направлены на помощь и сохранение детства, материнства, повышения рождаемости. Именно в этом русле можно рассматривать и этот комплекс мер. Это президентская инициатива, и не только она. Давайте не забывать все-таки о трех внушительных пакетах, значение которых очень трудно переоценить. Собственно, все они формулировались и принимались непосредственно при участии и под личным контролем президента.

— А насколько, так скажем, неожиданной была эта инициатива о прямых выплатах по 10 тысяч рублей для правительства?

— Дело в том, что такие решения тоже не принимаются голословно, они основываются на глубоком анализе того, кто больше всех нуждается в конкретных видах помощи в создавшейся ситуации. В данном случае такие ковровые раздачи денег всем и вся гораздо менее эффективны, чем такая целенаправленная аргументированная помощь, которая ставит перед собой конкретную цель — помочь нуждающимся, тем, кто помогает демографии, тем, кто остался без работы, кто в бизнесе, кто сохраняет рабочие места и так далее. То есть в каждом решении есть абсолютно железная логика.

— Но ведь как раз это решение — это помощь своего рода всем и вся. То есть получат эту выплату и те, ну бывают такие люди, которые не нуждаются в этой доплате.

— Тем не менее это семьи с детьми. Это то, что приветствуется и что так необходимо нашей стране — чтобы как можно больше было семей с детьми и не с одним, а с большим количеством.

— Много, конечно, за эти годы было самых разных решений по демографической политике и не только: и перинатальные центры построены, и центр "Сириус". Плоды подобных учреждений взойдут по-настоящему уже тогда, когда президентом в России будет не Путин. А конечная цель его политики в этом какая? Чего он хочет добиться?

— Смотрите, мы же с вами хотим нового будущего для нашей страны? Мы хотим, чтобы она осуществила рывок, чтобы успела на поезд нового технологического уклада, а это должны сделать эти самые дети, родители которых получают по 10 тысяч, те самые дети, которые осваивают новые методики образования, которые ездят и не ездят в "Сириус". Это те, кто вырастет и придет на смену нынешним политикам. Именно они поведут нашу страну в будущее.

— Последний вопрос. В ближайшее время, надеюсь, все будет восстанавливаться. Многие сейчас мечтают о том, как они будут дальше жить, работать, многие мечтают в парикмахерские пойти. Вот вы себе первое время как представляете свою работу с президентом? Это тоже определенная социальная дистанция. Мы же видели, как вы часто шепчетесь буквально на ухо. Это первый вопрос. И второй: что вы хотите сделать после окончания пандемии, чего вам сейчас не удается сделать?

— Безусловно, возвращение к прежнему режиму работы во всех аспектах, наверное, вряд ли будет возможно в обозримой перспективе. Конечно же, мы должны будем научиться вести себя по-другому, как это ни жаль. Я уже, например, сейчас научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать. Но со временем также быстро мы вернемся к старым привычкам. Конечно, меры предосторожности потребуются минимум на среднесрочную перспективу. Что касается снятия всех режимов, то, я думаю, каждый из нас будет счастлив почувствовать, что этих режимов больше нет, что не нужно испытывать чувство опасения и страха перед тем, как до чего-то дотронуться или кого-то обнять, кому-то протянуть руку, чтобы поприветствовать. Нужно набраться терпения, пока это вернется.

— Потерпим еще. Спасибо вам огромное, Дмитрий Сергеевич.