Соседом "Зенита" по Санкт-Петербургу может стать новый клуб "Динамо"

В Санкт-Петербурге может появиться новый футбольный клуб, который будет называться "Динамо". Известно, что клуб будет частным, а свои выступления он начнет в третьем по силе дивизионе России — Профессиональной футбольной лиге.



Как сообщает Чемпионат.Com, одним из претендентов на работу в "Динамо" может стать бывший футболист и сотрудник "Зенита" Вячеслав Малафеев. Он может получить в клубе одну из руководящих должностей.



Ранее Вести.Ru сообщали, что Малафееву не продлили контракт в "Зените", где он занимал должность спортивного директора. В клубе он занимался трансферами и контрактами игроков. Предполагалось, что после "Зенита" Вячеслав планировал заняться бизнесом.



Отметим, что в Санкт-Петербурге уже было "Динамо". Изначально оно было создано в 1922 году. Следующее громкое упоминание о клубе датируется 2018 годом, когда динамовцы сменили город и переехали из Северной столицы в Сочи, где и были названы в честь города. Сейчас футбольный клуб "Сочи" выступает в премьер-лиге.