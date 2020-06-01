Путин: 1 июля - безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назвал подходящую дату для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Эта дата, во-первых, безупречна юридически, поскольку объявленная 1 июня дата голосования должна пройти через 30 суток после ее названия. Второе, на фоне еще двух эпидемических периодов и улучшения ситуации с заболеваемости коронавирусом COVID-19, безопасна.

"Здоровье населения для нас – самое главное, — отметил Путин. — В борьбе с эпидемией нам все-таки есть возможность — впереди целый месяц еще — предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации".

На совещании с рабочей группой по поправкам в российскую Конституцию Путин назвал дату голосования. Это 1 июля 2020 года. поручил ЦИК, Роспотребнадзору и регионам обеспечить полную безопасность на участках для голосования. Совещание транслировал в эфире телеканал "Россия 24".

Глава российского государства также проконсультировался с министром просвещения Сергеем Кравцовым, не помешает ли эта дата проведению ЕГЭ у выпускников. И получил ответ от министра, что эта дата никак не повлияет на график экзаменов, наоборот, будет способствовать безопасному проведению экзаменов.

Владимир Путин на совещании напомнил, что были идеи провести голосование по конституционным поправкам 24 июня, в день проведения Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку этот день объявлен выходным. Однако президент подчеркнул, что не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны.

Парад — это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции, настоял глава российского государства. Он также добавил, что экономить на совмещении Парада Победы и голосования по Конституции не надо.

"На этом точно не будем экономить", — заверил Путин.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова также предлагала растянуть голосование на неделю, а также рассмотрела возможность организации участков для голосования на свежем воздухе. Памфмилова заверила, что пришедшие на избирательные пункты будут обеспечены одноразовыми ручками, санитайзерами, масками и перчатками, чтобы исключить риски распространения коронавируса при голосовании. Главный санврач России Анна Попова отнеслась к этим предложениям благожелательно.

Ранее голосование по Конституции России было назначено на 22 апреля, но, из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции в российских регионах, было отложено до стабилизации обстановки.