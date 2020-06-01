В "Спартаке" повторно прошли тестирование на COVID-19. Все результаты отрицательные

Футболисты московского "Спартака" прошли повторное тестирование на вирус COVID-19. Помимо игроков тесты сдавали также члены тренерского штаба, персонал, участвующий в подготовке команды к рестарту сезона, и работники базы в Тарасовке.



Результаты каждого проверенного на коронавирус сотрудника клуба оказался отрицательным, сообщает официальный сайт красно-белых. Новых случаев заражения в "Спартаке" нет.



В отдельном корпусе подмосковной базы находится главный тренер команды Доменико Тедеско, его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также четыре легионера — Самуэль Жиго, Гус Тил, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Они находятся на самоизоляции после возвращения из Европы.



Отмечается, что по-прежнему на карантине у себя дома находится полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев. У него была обнаружена коронавирусная инфекция по итогам первого тестирования.