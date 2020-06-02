ЦИК: в день голосования рисков для здоровья граждан не будет

В день голосования по поправкам в Конституцию РФ все необходимые требования будут выполнены, чтобы никаких рисков для здоровья граждан не было. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

На заседании глава ЦИК была в черной маске, члены комиссии сидели на безопасном расстоянии друг от друга.

Памфилова сообщила, что даже в условиях пандемии коронавируса и переноса даты голосования по поправкам в Конституцию ЦИК не прекращал работу. Были приостановлены только те действия, которые жестко связаны с датой голосования. Поэтому, по словам Памфиловой, можно с уверенностью можно сказать, что "все необходимые требования, мероприятия будут выполнены". ЦИК продемонстрирует журналистам, как будет происходить голосование с соблюдением санитарных норм и требований.

Накануне стало известно о том, что голосование по поправкам пройдет 1 июля. Соответсвующий указ подписал президент Владимир Путин.