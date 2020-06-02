"Балтийский Артек" откроют на берегу самого большого озера в регионе

"Балтийский Артек" в этом году откроют на берегу самого большого и чистого озера региона — Виштынце. Несмотря на эпидемию по коронавирусу для проведения полноценного отдыха в уникальном месте все готово.

Из-за пандемии смены в июне пришлось отменить. Не получится и торжественно открыть новую баскетбольную площадку, там же будут проводить матчи по волейболу и мини-футболу. По рекомендации Роспотребнадзора должны сократить количество заезжающих на смену. Следовательно, лагерь будет заполнен наполовину.

В каждом домике свой душ и туалет, комнаты от двух до шести человек. Но в этом году вместо ста человек заедет от силы 50, таковы санитарные правила в период ослабления изоляции.

Как информирует ГТРК "Калининград", первая смена заполнит лагерь в июле, дальше по мере ослабления эпидемии. В августе должны открыть палаточный лагерь на берегу Виштынце. Он разместится на территории детского молодежного центра отдыха "Жемчужина".