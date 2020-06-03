Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

Минздрав России утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства. Он разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта. Также в методических рекомендациях описан ряд необычных симптомов, характерных для коронавируса.

Одним из первых признаков заражения COVID-19 может быть сыпь. К такому выводу специалисты пришли, исходя из анализа накапливающихся описаний клинических наблюдений кожных поражений у больных коронавирусом.

В методических рекомендациях также указано, что может свидетельствовать о заражении ковидом пожилого человека. В числе первых симптомов не обязательны лихорадка, кашель и одышка. Например, у человека может появиться делирий (бред), конъюнктивит, тахикардия. Кроме того, у инфицированных фиксируются падения.

Минздрав указал в методических рекомендациях, что для профилактики коронавируса рассматривается уже известное нам средство гидроксихлорохин. Если его нет, то можно использовать мефлохин.

Ранее испанские врачи описали возможный симптом коронавирусной инфекции. Он маскируется под обморожение и чаще всего встречается у детей и молодежи.