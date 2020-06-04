Первый вице-президент "ГМК "Норильский никель": мы не скрывали размер катастрофы

Авария на норильской ТЭЦ — это масштабная, экстраординарная экологическая катастрофа. Более 21 тысячи тонн дизельного топлива попало в почву и водные объекты.

В эфире телеканала "Россия-1" первый вице-президент — операционный директор ПАО "ГМК "Норильский никель" Сергей Дяченко заявил, что "ни у кого не было ни малейшего желания скрывать ситуацию и не говорить о размере этой катастрофы для нас".

Дяченко подробно рассказал о случившемся. По его словам, 29 мая на норильской ТЭЦ в результате внезапного обрушения свайных основ под дизельным танком из резервуара вылилось больше 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Сильный поток засорил прилегающую территорию, промышленные земли Норильского комбината и попал в безымянный ручей, который впадает в реку Амбарная.

"По случайности, внизу по дороге передвигалось транспортное средство частника. Дизельное топливо попало на горячие элементы машины, которая загорелась. К счастью, водитель успел покинуть автомобиль и не пострадал. Охранники заметили огонь и сообщили в диспетчерскую службу", — сообщил Дяченко.

Он отметил, что меры реагирования начали приниматься моментально. Были подтянуты службы МЧС Норильска, пожарные бригады и команда Норильской топливной компании. Пожар на площади 350 квадратных метров был локализован. Об этом было своевременно сообщено в штаб ГУ ЧС Красноярского края.

По словам Сергея Дяченко, 29 мая в 18 часов был издан приказ по Норильской топливной компании, в котором было отмечено, что размер поражения переходит за границы предприятия, поэтому статус этого чрезвычайного события должен поменяться. В последних сообщениях говорилось об объеме пролива: 21 тысяча 130 тонн дизельного топлива.

В соответствии с планом ликвидации катастрофы была создана аварийная бригада, мобилизованы экскаваторы и бульдозеры, которые начали заниматься выемкой зараженного грунта и перевозкой на временную площадку складирования.

С помощью консультантов и Экологического комитета РФ удалось найти специалистов – морских спасателей из Петербурга и Мурманска. Они быстро отреагировали, сформировали бригаду из 15 человек, подтянули оборудование. Спецбортом спасатели были отправлены на площадку, вовремя успели поставить заграждающие морские и речные боны, которые локализовали масляное пятно, предотвратив попадание топлива дальше. Таким образом, огромная часть осталась в карманах реки Амбарная.

"Сейчас спасатели собирают дизельное топливо с поверхности воды. Результаты достаточно обнадеживающие, — заверил Дяченко. — На площадку доставляют временные резервуары на 16 тысяч тонн и сорбент, которым будут обрабатываться берега. Небольшая плавучая база оперативно будет собирать в карманы все розливы дизельного топлива".

"По заключению морских экспертов и наших специалистов, мы сможем полностью локализовать ситуацию за 14 дней при условии, что ветер будет немного нам способствовать. Хотелось бы, чтобы ветер сгонял к бонам масляное пятно, тогда будет более эффективный сбор. В любом случае, ситуация под контролем", — подчеркнул Сергей Дяченко.