Под Радой в Киеве митингующие требуют отставки главы МВД Арсена Авакова

Утром 5 июня у стен Верховной рады в Киеве вновь жгли дымовые шашки. На площади перед украинским парламентом, где в этот момент с отчетом выступал глава МВД Украины Арсен Аваков, собрались митингующие, которые требовали его немедленной отставки.

Поводом стало ухудшении криминогенной ситуации в стране. Ранее парламентская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку министра из-за ряда резонансных преступлений, передает "Россия 24".

В конце мая в пригороде Киева произошел конфликт со стрельбой между легальными и нелегальными перевозчиками. Три человека получили ранения. У задержанных, а в перестрелке участвовало около 60 человек, изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

Кроме того, общество возмутил случай в отделе полиции в Кагарлыке Киевской области. Там была изнасилована женщина. В этом преступлении подозреваются правоохранители, сообщает издание Gordonua.com.

Кроме того, на утреннем митинге, как пишет украинский портал "Вести", не только кидали дымовые шашки: один мужчина пытался устроить самоподжог, но полицейские быстро потушили огонь.

Свои действия мужчина объяснил тем, что бандиты выселили его с семьей из дома, а полиция при этом бездействовала и крышевала их.

В феврале общественность уже требовала отставки Авакова. Тогда активисты возмущались отсутствием результатов расследования многочисленных нападений на гражданских активистов и журналистов.

Арсен Аваков возглавлял МВД Украины еще во времена президентства Петра Порошенко. При Владимире Зеленском ему удалось удержаться на этой должности.