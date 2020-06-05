Молдавские полицейские ищут бомбу у российского посольства в Кишиневе

Периметр вокруг российского посольства в Кишиневе проверяют молдавские полицейские. Они ищут взрывное устройство после поступления анонимного сообщения о минировании на электронную почту российского диппредставительства.

Предприняты все меры обеспечения безопасности сотрудников посольства и членов их семей, заверил пресс-секретарь диппредставительства России Анатолий Лошаков. Сообщение о минировании также поступало в адрес посольства 1 июня, напоминает ТАСС. Проверка показала, что угроза была ложной. По данному сообщению было возбуждено уголовное дело, проинформировала пресс-секретарь МВД Молдавии Алина Збанкэ,.

Ложные сообщения о минирования й июня получили несколько российских посольств. Из-за угрозы были эвакуированы посольства России в Бразилии и Аргентине, а 4 июня – только в Аргентине. При этом 5 июня атаке телефонного террориста подверглось посольство России в Чили.