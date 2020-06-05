Коронавирус особенно опасен для лысых мужчин: ученые рассказали почему

Лысым мужчинам следует остерегаться коронавируса, поскольку для них он представляет особую опасность. К такому выводу пришли ученые из США, проведя исследование.

Профессор университета Брауна Карлос Вамбьер рассказал The Telegraph, что мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса. Их нехватка часто и становится и причиной облысения. Такое явление ученые прозвали "признаком Габрина" в честь первого врача Фрэнка Габрина, который умер в США от коронавируса и был лысым.

Американские ученые привели в пример статистику в Испании, согласно которой 79 процентов умерших там мужчин страдали отсутствием волос.

В качестве терапии, способствующей устранению риска заразиться, специалисты могут предложить людям, страдающим облысением, пройти гормональную терапию. Ее эффективность пока не доказана и вызывает вопросы.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации, в которых отмечалось, что признаком коронавируса могут быть кожные высыпания. Также специалисты обратили внимание на то, что у пожилых наличие инфекции может проявляться психическими заболеваниями и внезапными падениями.