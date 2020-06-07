Из-за ливней в Красноярском крае обрушились два моста

Два автомобильных моста разрушены из-за непрекращающихся дождей в Красноярском крае. На месте дежурят сотрудники ГИБДД. Ранее сообщалось о частичном обрушении одного моста — в Партизанском районе.

Ливни и паводки нарушили и железнодорожное сообщение, передает телеканал "Россия 24". Из-за подмыва полотна два пассажирских поезда направили в объезд. Кроме того, в одном из поселков пришлось эвакуировать жителей 30 домов. Уровень воды в реке поднялся до критической отметки. Часть жителей расселили у родственников, других доставили в пункт временного размещения. Сейчас в населенном пункте работают сотрудники МЧС и дорожные службы.