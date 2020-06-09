Безлюдная Москва, прощай: столица оживает после снятия ограничений

Москва входит в привычный ритм — в первый день без пропусков на треть выросло число пассажиров в метро и МЦК, да и на дорогах поток машин стал более плотным. В кафе и ресторанах готовятся к открытию летних веранд, а в парках и скверах вот-вот запустят сотни фонтанов. После длительного перерыва оживают салоны красоты. Для многих это событие стало действительно долгожданным.

Первые клиенты отнюдь не дамы — если на длинных волосах три-четыре отросших сантиметра еще не так заметны, то для, тех кто стрижется коротко, эти два месяца стали испытанием. Кирилл Бударин, один из посетителей парикмахерской, поделился:

— Я последний раз стригся, наверное, в конце февраля, а до всех событий просто не успел сделать этого снова. Откладывал, откладывал, как это бывает, а потом мне сказали: "Ой, извините, а мы с 28 марта не работаем". Вот результат — очень тяжело и очень жарко.

В первый день работы в салоны красоты выстроились очереди из желающих. Маникюр в четыре руки — такая услуга была и раньше, но сейчас сфера услуг заинтересована, чтобы клиент провел у них как можно меньше времени. Операционный директор сети "Пальчики" Ирина Лебедева считает, что посетителей станет меньше процентов на 30.

С конца марта производство в некоторых цехах остановилось. Рестораны закрылись — хлебные лепешки, булочки для бургеров, тесто для круассанов отправлять стало некому. И вот конвейеры снова запустили.

"Со вчерашнего дня заказы увеличились в 2,5-3 раза. Сегодня выводим еще одну линию на работу. Буквально посыпались звонки от наших партнеров", — рассказал руководитель направления замороженных продуктов кондитерско-булочного комбината Михаил Макаров.

На ресторанных кухнях делают заготовки того, что можно заморозить. Рестораны в срочном порядке оборудуют летние веранды. Через неделю здесь собираются принять первых гостей, хотя в прошлом сезоне в это же время здесь не было ни одного свободного места.

Такой мы навсегда запомним весну 2020 года — безлюдная, такая непривычная для нас Москва уже в прошлом. Течение обычной жизни пока еще набирает силу, но по центральным улицам, опустевшим на два месяца, уже не только торопятся на работу, но и просто гуляют.

Пассажиров в метро сегодня стало больше сразу на треть. Платить за проезд снова можно как раньше — наличными, картой, пополнив "Тройку" через автомат. А вот купить билет у водителя автобуса или трамвая пока не получится. Продлевать проездные, срок действия которых совпал с режимом самоизоляции, начнут в пятницу при условии, что с 30 марта использовано не более 22 поездок.

"Сделать это можно будет в кассах столичного метро, а так же в кассах Мосгортранса. Прошу наших пассажиров не торопиться с продлением билетов. Сделать это можно будет в любой удобный день", — сообщила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В правительстве Москвы жителям города рекомендовали, по возможности, работать из дома. Работодатели сами решают — возвращать сотрудников с удаленки или нет.

"Мы продолжаем работать удаленно. За время самоизоляции мы прекрасно освоили инструменты дистанционного ведения бизнеса и что-то из этих инструментов обязательно возьмем с собой в будущее", — рассказала генеральный директор Mary Kay Russia Алла Соколова.

Маски и перчатки носят не все, но эту меру никто не отменял — москвичам напоминают о требованиях безопасности. Столица постепенно оживает. На ВДНХ прошел пробный запуск фонтанов, а завтра их включат по всему городу.