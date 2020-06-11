Любое нарушение домашнего ареста повлечет перевод Михаила Ефремова в СИЗО

Прокурор Москвы поручил передать дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова в столичный главк МВД. Возбуждено еще одно уголовное дело — о сбыте актеру наркотиков. Установлено, что в момент аварии он был не только пьян, но еще и под запрещенными веществами. Сейчас актер под домашним арестом. На него надели электронный браслет.

Массивные двери темного дерева. Над ними подкова — на счастье, вопреки примете, счастья своему обладателю принести не смогла. Со вчерашнего дня, эти просторные апартаменты на последнем этаже без малого объекта культурного наследия для их владельца стали тюрьмой. Плотников переулок, самый центр Москвы, доходный дом Брайдо, он же дом с писателями — лепной барельеф украшают фигуры Гоголя, Толстого и Пушкина. Правда, едва ли эта красота, скрасит пребывание Михаила Ефремова под домашним арестом.

"Избрать обвиняемому Ефремову Михаилу Олеговичу меру пресечения в виде домашнего ареста 9 июня 2020 года сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2020 года".

История сослагательного наклонения не терпит, но факты неумолимо наводят на мысль — не нарушь Ефремов подписку о невыезде, уехав из отделения полиции отсыпаться к друзьям, а не по месту прописки, мера пресечения могла бы быть еще мягче. На следующий день следователи обнаружили его на Казарменном переулке, там он и дал свои первые публичные комментарии.

- Вы помните что произошло вчера в 21:44?

- Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке.

От шока он не опомнился и спустя несколько часов в зале суда, повторяя как мантру: "В общем это все, конечно, чудовищно".

Домашний арест, по версии следствия, оградит Ефремова от массы искушений, в частности побега и попытки скрыться от следствия. Помимо этого, лишат актера и возможности в полной мере коммуницировать с миром.

"В связи с частью 7 статьи 107 установить для Ефремова следующие запреты: запретить общение с лицами, проходящими по настоящему уголовному делу в качестве потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, за исключением встреч с защитниками и адвокатами, которые должны приходить по месту домашнего ареста, и близких родственников, круг которых определи законом. Запретить использовать средства связи, информационно-коммуникационную сеть интернет".

Ефремову запрещено покидать жилье, прогулки также под запретом, на два долгих месяца актер должен попрощаться с мобильным телефоном и выходом в интернет. Звонить можно только следователю, адвокату, и в экстренных случаях в скорую и МЧС. Доверия к обвиняемому у правоохранителей немного, Московская прокуратура взяла под личный контроль не только само уголовное дело, но и исполнение меры пресечения.

"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело ГСУ МВД России по городу Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Денис Попов поставил дело на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства", — заявила начальник пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

Соседи Ефремова рассказывают: в этой квартире вместе с актером проживает и его супруга. И хоть лодыжку народного артиста теперь и украшает массивный браслет, установленный сотрудниками ФСИН, проследить за тем, пользовался ли Ефремов гаджетами жены для связи и выхода в интернет, устройство, увы не может.

"Браслет — это устройство, которое позволяет отслеживать место нахождения лица, который отбывает домашний арест — дома он или на улице гуляет. А вот то, что касается использования им телефонов близких родственников, — это очень сложно отследить. В том числе и использование, допустим, компьютера", — объясняет адвокат по уголовному праву Елена Пономарева

То же касается и визитов гостей. Постановление суда такую возможность для Ефремова исключает, но не для его супруги. Доказать, с кем именно общался пришедший в дом арестанта человек, крайне сложно, но не значит, что невозможно. В случае, если нарушения домашнего ареста будут зафиксированы, место жительство актеру временно придется сменить на менее уютные условия содержания в столичном СИЗО.