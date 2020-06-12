Французские полицейские требуют отставки главы МВД страны

Сразу в нескольких городах Франции прошли акции протеста полицейских. Причиной для этого стали недавние заявления министра внутренних дел Кристофа Кастанера о систематическом отстранении от работы полицейских, уличенных в расизме.

Также Кастанер сообщил, что полицейским запретят удушающие приемы при задержаниях. Протестующее на улицах Парижа, Тулузы, Лилля и Сент-Этьена скандировали "Кастанера в отставку" и символически бросали на землю наручники, передает телеканал "Россия 24". В профсоюзе полиции заявили, что министр потерял доверие подчиненных и призвали главу МВД Франции вновь разрешить удушающие приемы