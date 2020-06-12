Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны. Память и почитание предков-защитников Отечества, сказал президент, святы для всего многонационального народа России​​​. Об этом глава государства заявил на церемонии подъема флага на Поклонной горе.

Исторический код россиян составляют уважение к родителям, семье, труженикам и защитникам, культуре и традициям. Путин отметил, что именно эти принципы формируют характер и судьбу нашего народа.

Закономерно, что часто поступали предложения закрепить "стержневые принципы" в Основном законе России.

Позже глава государства наградил Героев Труда. Трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.