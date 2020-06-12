Песков сравнил свою работу с работой сапера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что его работа является сложной, поскольку любое неосторожное его высказывание может быть использовано против главы государства.

"Если неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, главным образом — против президента. А этого допускать нельзя", — сказал Песков в ходе онлайн общения с юнармейцами во время акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!" 12 июня.

"Поэтому работа такая, суть как у сапера: ошибаешься один раз", — цитирует слова Пескова "Интерфакс".

Он рассказал, что в обязанности пресс-секретаря президента входит разъяснение, в первую очередь журналистам, тех или иных аспектов деятельности президента, а также ответы на вопросы, возникающие после профильных мероприятий.

Поэтому, указал Песков, необходимо вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, пытаться разобраться в сути событий. Он также признался, что не всегда бывает легко отвечать на журналистские вопросы "с двойным дном".

Говоря о существовании "Юнармии", пресс-секретарь президента подчеркнул, что современной России обязательно нужно молодежное движение, оно не должно быть скучным и "кондовым". "Юнармия" же "собирает лучших и лучших", отметил Песков. Организации движения представитель Кремля назвал "хорошей идеей" и напомнил, что она принадлежит Министерству обороны и его главе Сергею Шойгу.

Песков также посоветовал молодежи читать русскую и иностранную классику. "Такого богатства жизненного опыта, как русская классика, вам не даст ни одна литература", — сказал он. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ рекомендовал обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска. Одним из своих кумиров Песков назвал современного предпринимателя Ричарда Брэнсона, который также написал мемуары. "Это люди, которые смелы, предприимчивы, талантливы. Они достойны уважения", — сказал представитель Кремля. Песков рассказал и о том, что старается совершенствовать свое мастерство шахматиста, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства рассказал и о графике президента Владимира Путина. По словам Пескова, у президента России не бывает перерывов, полноценных выходных или отпуска — он "постоянно на работе".