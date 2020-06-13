В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В районе Фэнтай, где находится рынок, введено военное положение. Создан оперативный штаб.

Речь идет об одном из самых крупных рынков — "Синьфади", на котором работают до десяти тысяч человек. После того, как COVID-19 был найден на доске для разделки лосося, начались проверки. К настоящему времени 1940 работников рынка уже проверены на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Из 49 человек с подтвержденным COVID-19 бессимптомными являются 45, передает РИА Новости. Все зараженные либо работают на рынке, либо часто его посещают.

Также в Пекине выявлен один бессимптомный случай на другом рынке — в районе Хайдянь на западе мегаполиса. Этот человек был в близком контакте с одним из зараженных на "Синьфади".

Рынок "Синьфади" был проверен в рамках эпидемиологического расследования. В Китайском центре исследования мясной продукции было выявлено два случая заражения, причем оба рабочих проживают в районе Фэнтай. Один из них не покидал Пекина, второй ездил в город Циндао.