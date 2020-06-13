Пожар на газораспределительной станции в Казани локализован

Пожарные сумели локализовать огонь, вспыхнувший на газораспределительной станции в Казани вечером в пятницу. Около 22 часов по московскому времени произошел взрыв в здании операторной на территории ООО "Газпром сжиженный газ". Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстан, с пожаром четвертого номера сложности борются 199 человек и 58 единиц техники.

При взрыве погиб человек, еще двое доставлены в больницу с ожогами 10 и 15 процентов тела. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести.

В Казани введен режим чрезвычайной ситуации. Хотя давление в горящей емкости с газом снизилось, факельное горение продолжается. Объем резервуара составляет 170 кубометров.

"Проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов", — рассказал замначальника республиканского главка МЧС Константин Чанышев.

Пожарные охлаждают остальные 23 резервуара с газом. По данным анализа воздуха в районе ЧП, проведенным в лаборатории, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Следственные органы СК по Татарстану возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".