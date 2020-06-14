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Поправки в Конституцию 49 минут назад

14 июня 202020:52 Андрей Григорьев

Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

До голосования за поправки в Конституцию остается менее трех недель. Бюллетени печатают. На участках для голосования идут тщательные приготовления, ведь все санитарные меры предосторожности должны быть соблюдены.

В месяц гнездования птиц — лучшее время и для голосования: Байдарацкая губа уже освободилась ото льда, а оленеводы-ненцы еще не начали каслать — перегонять стада на новое место, их тогда в тундре и вовсе не найти.

Главный принцип — привычному ненецкому укладу не мешать. Среди поправок в Конституцию как раз есть та, что защищает культурную самобытность всех российских народов и этносов.

"Если сам начнешь что-то перестраивать, то и люди начнут делать то же самое. Увидят, что ты можешь как-то изменить все", — сказал оленевод Сергей Худи.

Вертолетом доставили все необходимое, прямо в чуме соорудили участок, и вот уже к кабинкам потянулись люди в кожаных малицах с капюшонами-савами.

Безопасность — прежде всего, даже в вечной мерзлоте Ямала. Правила для голосования везде общие, несмотря на климат и часовой пояс. Кампания идет по графику во всех регионах страны.

Современные ящики и кабинки для голосования — чаще всего это сборные конструкции, которые хранятся в сложенном виде. И вот сейчас в территориальных избирательных комиссиях уже монтируют оборудование, чтобы на следующей неделе отправить его на участки. Запасами средств индивидуальной защиты организаторы снабдили с избытком. И все это уже используется.

На неделе — как и положено — начали принимать заявления на голосование по месту пребывания. То есть можно заранее выбрать любой участок в стране, который тебе удобен, и 1 июля прийти именно туда.

"Когда происходят подобные изменения в стране, они касаются каждого гражданина. И поэтому, безусловно, абсолютно каждый должен прийти и проголосовать", — считает Николай Гуреев, студент Самарского национального исследовательского университета.

Всего изменятся 46 статей конституции, и поправки четко разделены по блокам. Социальный — тот, в котором речь идет о пенсиях, зарплатах и здравоохранении. Блок о суверенитете — там нормы о том, что нельзя отчуждать российские территории, и запрет на иностранное гражданство для чиновников. И тот, что касается национальной самоидентификации: там — о значении русского языка, детей, традиционного брака и исторической памяти.

"Приоритет четко обозначил президент, и это — здоровье и жизни наших людей. И мы этот приоритет взяли на вооружение. А теперь наша основная задача какая? Провести общероссийское голосование таким образом, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Максимально достоверные результаты и, как следствие, полная легитимность", — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На участках будет не меньше полумиллиона наблюдателей — это гарантия того, что к результатам голосования потом не возникнет вопросов. Этим может заняться каждый, а координировать наблюдательные миссии будет Общественная палата. И еще сто тысяч — от корпуса "Волонтеры Конституции", они уже со следующей недели развернут сеть информационных стендов.

Добровольцы и во время вынужденного перерыва не сидели сложа руки: доставляли продукты и лекарства пожилым людям. В новой редакции Конституции, кстати, впервые упоминается волонтерская деятельность.

Борьба с пандемией российское общество сплотила, но теперь нужно оформить эту общность интересов юридически.

"Это то, что делает нас едиными. Это и наша тысячелетняя история, культура, наш язык, принадлежность памяти предкам, традиционные семейные ценности", — отметила Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

Тем более часть поправок уже работает, их принципы использовались при написании указов президента о поддержке населения и бизнеса.

"Поскольку президент решил это сделать через общероссийское голосование, за гражданами — последнее слово, поэтому нам очень важно, чтобы легитимность самого голосования, самого текста была высочайшая", — подчеркнул Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

"Для нас очень важно, чтобы гражданам были понятны не только поправки, но и те процедуры по голосованию, которые будут сопровождать весь процесс, чтобы граждане понимали, что это безопасно", — сказал Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

Как мы помним, решение о проведении голосования по Конституции, как и Парада Победы, было принято исключительно на основании мнений санитарных врачей и рекомендаций экспертов.

"Дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели, еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам, совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем, а оснований в этом сомневаться нет, достичь оптимальных показателей", — уверена Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ.

Заключительный этап подготовки — это наклеивание на участках для голосования полос, напоминающих финишные. Безопасная дистанция, измерение температуры, обязательные средства индивидуальной защиты — так будет выглядеть стандартная процедура по всей стране.

"Если все-таки в одном образовательном учреждении у нас расположено несколько избирательных участков, то будет сделано все, чтоб развести потоки избирателей. Это означает, что у каждого избирательного участка будет собственно свой вход", — пояснил Григорий Марголин, пресс-секретарь избирательной комиссии Санкт-Петербурга.

Но предлагают и альтернативные варианты: бесконтактное голосование на дому или вовсе дистанционное — эта электронная услуга, правда, доступна только в Москве и Нижегородской области.

"Мне бы хотелось отметить удобство и простоту. Процесс регистрации занимает буквально три минуты. Теперь я могу голосовать из любой точки, где я буду находиться в этот момент", — сказал Марат Мухарьямов, руководитель IT-кластера Нижегородской области.

Систему опробовали в трех столичных избирательных округах, и она работает безукоризненно. В Москве подать заявление можно на сайте mos.ru и портале госуслуг, в Нижнем Новгороде — пока только на портале госуслуг. В двух регионах это сделали уже больше полумиллиона пользователей.

"Это действительно анонимно и безопасно. Это дополнительное удобство для гражданина, который хочет выбрать, как ему голосовать, прийти на участок или электронным способом", — отметил Андрей Гнеушев, заместитель губернатора Нижегородской области.

Но это лишь один из многих способов, которым могут воспользоваться граждане. А значит, каждый участок предстоит обеспечить нужным числом бюллетеней.

Всего будут напечатаны 108,5 миллиона экземпляров — по количеству тех, кто придет голосовать. Они отличаются оттенками цвета — в зависимости от региона — и каждый — под особым контролем, постороннему даже в руки взять нельзя. Но форма все-таки хорошо видна. В бюллетене — единственный вопрос: "Одобряете ли вы изменения в российской Конституции?"

Текст: "Вести недели"

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