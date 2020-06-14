В ДНР задумались о серьезных послевоенных проектах

Украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Киева в Контактной группе Алексей Резников заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе "никчемные" с юридической точки зрения. Это уже не в первый раз в этом году, когда украинские политики пытаются намекнуть или прямо сказать, что хотели бы отказаться от подписанных договоренностей. При этом совершенно очевидно, что минский процесс является единственным реальным шансом к миру, признанным и международным сообществом. Все остальные предложения Украины — тупиковые.

В Донбассе готовятся к параду, посвященному Победе в Великой Отечественной войне. Репетиции проходят два раза в день — рано утром и вечером, когда не жарко. Несмотря на повышенную боевую готовность на линии фронта, для отработки торжественного марша собраны сто десять единиц боевой техники и две тысячи сто военнослужащих.

Еще одна важная тема республик Донбасса — продовольственная безопасность. К привычной украинской экономической блокаде прибавилась тема закрытия границ из-за коронавируса. Власти и бизнес реализовали общий план.

"Мы обратились к предпринимателям, к сетевым организациям. Должны были обеспечить на своих складах двухмесячный запас по всей группе необходимых товаров, которые будут затребованы в любом случае. И с этим предприниматели справились", — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Зерно — это основа продовольственной безопасности. В Донбассе оно свое. Зерновая селекция идет на основе российских ставропольских и кубанских сортов. В Донецкой республике идет и активное расширение посевных земель.

"Мы здесь тесно работаем с МЧС ДНР, проводим разминирования, фактически у нас сразу за саперами в поле выходят трактора", — отметил Артем Крамаренко, министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР. За этот год саперы МЧС 953 раза выезжали на разминирование, обезвредив более девяти тысяч взрывоопасных предметов.

Муку производят тоже в ДНР. Производство молока за два года, выросло на 17%, в том числе за счет фермерских хозяйств.

А вот техника в ДНР изношена, половина ветеринаров, зоотехников, агрономов — пенсионного возраста.

Тяжелая ситуация в угольной промышленности. Трудно продать добываемый уголь. И это — удар по шахтам.

Но ученые Донецка озвучили возможный план спасения — реконструкция отрасли для производства из угля горючего и востребованных химических продуктов.

"Донецкая республика постепенно, шаг за шагом движется вперед, именно поэтому мы начинаем задумываться о серьезных послевоенных проектах", — отметил Александр Аноприенко, ректор Донецкого национального технического университета, кандидат технических наук.

Ученые заявляют: первый комбинат по переработке угля можно построить своими силами, стоимость — около сотни миллионов рублей. Сейчас размышляют, как сделать так, чтобы далеко не возить сырье.

В ДНР открываются остановленные блокадой заводы. Это донецкое предприятие производит тросы и канаты, востребованные за рубежом.

"Мы уделяем внимание каждому предприятию, которое запускается в этих условиях. Коронавирус, блокада, санкции, когда каждый заключенный контракт на экспорт — это целый подвиг", — заявил Денис Пушилин.

А еще в Донецкой народной республике День России впервые отмечался как государственный праздник. Гуляния намечены до конца недели, впрочем, не отменяя некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, и комендантского часа, связанного с войной.

Едва перестает стрелять украинская артиллерия — Донбасс превращается в территорию, совершенно обычную для России, Белоруссии, Украины. Люди живут, радуются, празднуют, работают, обсуждают какие-то научные идеи, строят грандиозные планы — с одной оговоркой: если бы не война.