Би-би-си выпустило новый сериал о событиях в Солсбери. При этом сюжет трехсерийного фильма фокусируется не на Скрипалях — они лишь мельком появляются в одной из сцен. Чьи же истории оказались в центре внимания, и есть ли в них правда?

Создатели трехсерийного фильма "Отравления в Солсбери" пообещали зрителям драму, триллер и невидимого врага, который способен убить огромное количество людей — в одном флаконе. Как это сделало два года назад британское правительство.

Вот один из фрагментов фильма:

- "Новичок" — это русское слово, которое означает "вновь прибывший". Его разрабатывали в Советском Союзе во время холодной войны. И это одно из самых опасных синтетических веществ на земле. Он настолько токсичен, что одной его ложки при правильном применении достаточно для того, чтобы убить тысячи людей.

- В госпитале Солсбери объявлена чрезвычайная ситуация — на всякий случай.

- Если он настолько токсичен, то почему Скрипали до сих пор живы?

Ничего нового в этом фильме нет. Как и в реальной жизни, у Скрипалей в нем роль статистов. Они появляются, чтобы исчезнуть в недрах госпиталя под охраной полиции. Ключевое обвинение сценаристы вкладывают в уста их соседа.

- У вас есть предположение, кто мог следить за мистером Скрипалем?

- Да, есть, конечно. Сергей говорил об этом на прошлой неделе, он сидел на вашем месте.

- Вы можете вспомнить, что именно он вам сказал?

- Он сказал: "Путин собирается достать меня".

Вместо политического детектива — затянутая история о том, как директор службы здравоохранения графства Уилтшир пытается спасти Солсбери от страшного отравляющего вещества. Туда же вплетены параллельные линии, например, страдающая от алкогольной зависимости женщина. Ей суждено погибнуть через несколько месяцев. И отравившийся полицейский, тот, что осматривал дом Скрипаля. Главное, заставить зрителя поверить в то, что опасность была реальной, а не мифической.

Но если кто действительно пережил настоящий страх, так это жители Солсбери, которых власти основательно запугали "Новичком" два года назад. "Это коснулось многих. Солсбери был практически парализован. Магазины были закрыты, сюда никто не приезжал, потому что люди боялись этого отравления", – говорит один из местных жителей.

Создатели сериала говорят, что не хотели сеять панику повторно и поэтому снимали многие сцены в Бристоле, хотя уже готовых декораций в Солсбери хоть отбавляй. Вот тот самый ресторан "Зизи", где в роковой день обедали Скрипали. Сейчас он, правда, закрыт на ремонт из-за эпидемии коронавируса. Но вот только в доме Сергея Скрипаля поменяли дверь. Нет той самой знаменитой деревянной — с подковкой, на ручку которой, как утверждают британские следователи, злоумышленники положили яд. Поменяли также крышу, по всей видимости, вставили новые стеклопакеты. Не ясно, где сам бывший полковник. Британские газеты пишут, что он и его дочь Юлия сейчас скрываются в Новой Зеландии.

Так ли это на самом деле? Об этом можно только гадать. Судя по почтовым конвертам за дверью Скрипаля, бывшему полковнику кто-то все еще продолжает писать.

На вопрос о том, верят ли в то, что Скрипалей отравили русские, местная жительница отвечает: "Нас в этом пытаются убедить. Мнения есть разные, хотя было представлено много аргументов, фотографии камер наблюдения. А как оно было на самом деле? Я не знаю. Это сложный вопрос. Я считаю, что нельзя обвинять кого-то, пока нет уверенности на 100 процентов".

Может показаться, что из этой истории все соки давно выжаты, но в Лондоне, хотя бы по капле, продолжают дожимать. Уже была книга, теперь сериал. И то, и другое скучно и неубедительно.