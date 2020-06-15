Убийство полицейскими еще одного афроамериканца вызвало новые протесты в США

В США новая волна протестов в связи с убийством в штате Джорджия афроамериканца Рейшарда Брукса. После аналогичного случая в Миннесоте демонстранты усиливают давление на местные власти и полицию.

Черные звезды, много цветов, свечи и неизменное "Жизни чернокожих имеют значение". Стихийный мемориал в память о Рейшарде Бруксе прямо у ограды закусочной, возле которой его убили. Толпа сожгла ее дотла.

Над охваченным пламенем зданием завис вертолет телевизионщиков. Пожарные предпочитают не вмешиваться. Рядом полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом, тушить небезопасно. Все это выглядело как второй Миннеаполис и, вероятно, должно было им стать. Во всяком случае, полиция Атланты обещает 10 000 долларов за информацию о некой белой девушке в маске. Ее случайно сняли очевидцы.

- Смотрите, там белая девушка поджигает здание! Она поджигает ресторан! Это не мы, это не мы!

Какую организацию представляла поджигательница или действовала сама, местная или нет — все это пока неясно. Но радикалов в Атланте хватает и своих.

- Мы хотим справедливости!

- Я бы не сказал, что это такой же случай, как с Флойдом, но проблема неравенства существует в нашей стране со времен рабства. Белые думают, что могут отнимать наши жизни, когда им захочется.

Внезапно становится жарко. К месту убийства Брукса с гудками подкатывает колонна. Ситуация вышла из-под контроля. Тут же устраивают огненное шоу.

Смерть Рейшарда Брукса чернокожая молодежь считает беззаконием. Вся беседа двух патрульных с ним попала на нагрудную камеру одного из полицейских. Вызвали их, потому что он уснул в своей машине, перегородив заезд к той самой закусочной.

- Эй, вы как? Вы припарковались посреди проезжей части, сэр.

Довольно быстро стало понятно, что Брукс навеселе.

- Вы в порядке? Вы припарковались посреди проезжей части и создаете пробку. Вы спали, я вас разбудил. В чем дело, тяжелый день? Просто уберите машину, хорошо?

После того, как Брукс не отреагировал на просьбу, патрульные предложили водителю пройти проверку на алкоголь в крови.

- У меня у дочки вчера был день рождения.

- Ок, мистер Брукс, вы согласны пройти проверку на алкоголь? Да или нет?

- Послушайте, я ни от чего не отказываюсь.

- Да или нет — вам решать.

- Да, конечно.

Брукс подышал в трубочку. Алкотестер показал превышение. Сколько и чего пил, объяснить он не смог.

- Мне кажется, вы слишком пьяны, чтобы садиться за руль, поэтому уберите руки за спину.

Завязалась борьба, в которой Брукс сумел выхватить у одного из полицейских электрошоковый пистолет. На этих кадрах конец короткой погони. Брукс падает, как подкошенный. Выстрелы настигли Рейшарда Брукса прямо на этом месте. Уже готов отчет судмедэксперта округа Фултон. Из него следует, что пуль было две. Брукс умер от кровопотери.

Имена полицейских известны. Стрелявший Гаррет Ролф уволен. Девин Бронсон отстранен. Решение о том, какие обвинения им предъявлять, окружной прокурор пообещал примерно в среду. Не дожидаясь открытия дела, в отставку подала глава полицейского департамента Атланты Эрика Шилдс. Место белой уволившейся начальницы займет ее чернокожий зам.

"Эрика Шилдс была полноправным членом полиции Атланты на протяжении более двух десятилетий и всегда демонстрировала любовь к населению. И чтобы восстановить доверие, которое сейчас так необходимо всему нашему обществу, она решили немедленно уйти в отставку", — объяснила Кейша Лэнс Боттомс, мэр Атланты.

К тем, кто хочет представить Рейшарда Брукса вторым Джорджем Флойдом, тем временем, обратился личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

"Какой бы ни была стрельба в Атланте, это не похоже на случай Джорджа Флойда. Видео показывает, что, возможно, были причины, оправдывающие такое применение силы. Единственная правильная позиция сейчас, не выносить решений до полного завершения расследования", — призвал Рудольф Джулиани.

В Twitter президента США по-прежнему тишина, зато его оппоненты наверняка приспособят под свои нужды и убитого в Атланте. Радикально настроенная конгрессмен из Миннеаполиса Ильхан Омар за то, чтобы распространить опыт Миннеаполиса, где в горсовете проголосовали за роспуск тамошнего полицейского управления, на всю Америку.

"Мы не сможем изменить ее, если целиком не заменим существующую инфраструктуру. Поэтому надо полностью демонтировать полицейскую систему, а затем, проанализировав приоритетные направления ее финансирования, уже что-то предпринимать", — считает Ильхан Омар, член палаты представителей штата Миннесота.

Впрочем, полицейские и так уже тише воды, ниже травы. Этот потрепанный Ford припаркован как раз напротив сожженной закусочной. Внутри люди в форме, которые никак себя не обозначают.

- Что вы думаете в целом о ситуации? Это допустимо?

- Без комментариев.

В это время хозяева зашивают фанерными щитами витрину магазинчика на заправке. Полиция в Америке еще работает, но нынешние протесты многих приучили, что рассчитывать сейчас лучше только на себя.