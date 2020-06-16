Подтверждена гибель сотрудника полиции, убитого в перестрелке в Назрани

Одним из погибших в результате перестрелки в Ингушетии является действующий сотрудник правоохранительных органов, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.

По некоторым данным, требующим дополнительного подтверждения, речь может идти о 45-летнем участковом уполномоченном полиции Азаматгирее М.

Напомним, что во вторник, 16 июня на улице Коммунальной в Назрани из-за земельного спора вспыхнул конфликт с участием полутора десятков человек, закончившийся применением огнестрельного оружия.

По предварительным данным, жертвой противостояния стали четыре человека, еще семь – получили ранения, такие цифры приводят местные СМИ.

Отметим, что сведения о количестве пострадавших до сих пор разнятся. В настоящее время из официальных источников подтверждается гибель трех человек. Кроме того, по данным медиков, еще четверо раненых находятся в больнице.