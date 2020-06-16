Спортивные игры стран БРИКС в Челябинске решили отменить

COVID-19 продолжает влиять на график спортивных соревнований. Власти Челябинской области приняли решение об отмене игр стран БРИКС в южноуральской столице. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на представителей пресс-службы губернатора.

Напомним, изначально турнир должен был проходить в Челябинске с 20 по 28 июня. Из-за напряженной эпидемиологической обстановки он был перенесен на 12 – 20 сентября. Однако, согласно новой инициативе, которую уже отправили в Минспорта, соревнования будут отменены. Причиной подобных мер стало то, что на состязания должны были приехать около 600 спортсменов, порядка 70 членов делегаций и 100 судей, но из-за распространения коронавирусной инфекции в этих странах их прибытие невозможно.

Отметим, что непростая ситуация по-прежнему сохраняется и в Челябинской области. Участники соревнований испытывают ряд сложностей при тренировках и планировании графика. Однако после снятия ограничений в регионе предложено принять другие спортивные мероприятия. В частности, по предложению губернатора Алексея Текслера в план будет внесен этап мировой серии по скейтбордингу WorldSkate и другие турниры.