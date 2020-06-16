16 июня 202022:53

Нилов: если 31 декабря сделать выходным, это будет реальная помощь экономике

Нилов: если 31 декабря сделать выходным, это будет реальная помощь экономике

Прекратить новогоднюю вакханалию: 31 декабря является чисто номинально рабочим днем и никакой пользы экономике и предприятиям не приносит. Так считает председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Так он отреагировал на предложение сократить в следующем году новогодние праздники. Сначала такой законопроект подготовили в Совете Федерации. Но в Госдуме предлагают его скорректировать. Впрочем, по обоим сценариям выходных дней в январе 2021 года может стать меньше.

"Сразу хочу всех успокоить, — заявил Ярослав Нилов в интервью телеканалу "Россия 24". — Лично мое убеждение, что все будет так, как запланировано, и, кроме этого, фракция ЛДПР добьется того, чтобы 31 декабря этого года также был выходным днем, чтобы не было той вакханалии, которая творилась в прошлом году, когда часть регионов устроила выходные, часть регионов – нет. Полноценного рабочего дня – 31 декабря – не было. И мы тогда предложили обязательно сделать так, чтобы 31 декабря был выходным днем. Вот эта будет реальная помощь экономике".

Глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов считает, что предложение Совета Федерации надо еще внимательно проанализировать.

"Я полагаю, что это поддержано не будет, но одновременно обращаю внимание, что те сектора экономики, которые в основном пострадали из-за коронавируса COVID-19, как раз в период праздников смогут получить дополнительную прибыль, исходя из того, что спрос на их услуги, на их продукцию будет повышен, — добавляет Нилов. — Возьмите те же бары, кафе, рестораны или другие развлекательные заведения. Именно тогда, когда у людей свободное время, обращаются в такие организации, которые в период пандемии были закрыты".

Комментируя идею сенаторов, Ярослав Нилов напомнил про идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил, учитывая постоянную дискуссию между сторонниками и противниками долгих выходных, чтобы с 31 декабря по 3 января были обязательно выходные дни.

"Все остальное решают граждане сами, выбирают, — пояснил депутат Госдумы. — Это является добавочной частью к оплачиваемому отпуску. И граждане сами определяют, когда эти дни использовать. Мы считаем в ЛДПР, что обязательно для экономики важно, чтобы 31 декабря был выходной день – раз. И второе, если в обществе существуют недопонимание, дискуссии, то нужно сделать так, чтобы были удовлетворены все – и сторонники, и противники длинных выходных но отбирать у граждан выходные ни в коем случае недопустимо".

К тому же, добавил Нилов, хотя многие из-за пандемии и находились дома в оплачиваемых отпусках, но не имели возможности никуда поехать. Поэтому у них отбирать еще и новогодние праздники — это некорректно.

Депутат от Либерально-демократической партии России согласен с тем, что упущенную прибыль в экономике надо наверстывать в оставшийся год. И у Ярослава Нилова есть свои предложения на этот счет.

"Давайте меньше будем тратить, давайте губернаторы прекратят перекладывать плитку, где надо и где не надо, миллиарды тратить на освещение. Делать абсолютно бездумными делегации, поездки в зарубежные страны, якобы для обмена опытом, а кроме как гулянкой такую поездку не назвать, — привел примеры типичного использования бюджетных средств с приятными для некоторых руководителей последствиями Нилов. — Это абсолютно бездумные траты, которые являются расходной частью наших бюджетов и федерального, и регионального, и муниципального уровня".

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