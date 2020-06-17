Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 17 июня достигла впервые отметки 56,751 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России). Цены вырастут и в рознице, на АЗС.

Цены обновили максимумы во всех регионах. Другие виды топлива дорожают не так быстро. Цена тонны Аи-92 на торгах 17 июня выросла на 0,6%, до 49,679 тысячи рублей, но с начала июня этот небольшой рост и сохраняется.

Цены на АЗС во время самоизоляции не росли или символически снижались — на 0,2% и в 3 раза превышали цены производителей бензина.

Производство бензинов в России после исторического падения в апреле из-за карантина выросло сразу на 8% в мае, как и его продажа для АЗС – на 14%, следует из данных ЦДУ ТЭК. Снижение производства топлива в стране началось с начала апреля, когда коронавирус достиг России. Запасы позволяли покрывать небольшой спрос на топливо, который возобновился в конце апреля после снижения на протяжении трех недель подряд. В целом из-за карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%.

Цены стабилизируются

Производство бензина в России восстановится в июне до уровня, отмеченного в июне прошлого года. При этом экспорт нефтепродуктов сократится, а поставки на внутренний рынок увеличатся, отмечает Минэнерго. Это стабилизирует цены.

Причины подорожания бензина — демпфирующий механизм, снижение обязательных объемов продажи бензина на бирже и ограничение импорта.

Цены могут замедлить рост: снижение обязательных продаж на бирже временное, как и ограничение поставок в страну зарубежного топлива.

Норматив продажи бензина на бирже снижен только до 30 июня — с 10% до 5% от объема его производства, дизельного топлива — с 6% до 3%. Ограничение импорта бензина также временное — до 1 октября 2020 года. Эти решения были принято российском правительством для поддержки национальных нефтекомпаний из-за резкого падения производства топлива в стране.

В России нет прямой привязки цены нефти к цене автомобильного топлива, поэтому сейчас импортное топливо дешевле российского. Бюджетная формула нивелирует скачки цены топлива при изменении цены нефти. Все дело в демпфирующем механизме бюджета: когда цена нефти высокая, то нефтяные компании сдерживают цену топлива в России и получают доплату из бюджета за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер), а когда цена нефти низкая, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов руб. согласно данным Минфина.