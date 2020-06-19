На Украине закрыли три уголовных дела против Порошенко за отсутствием состава преступления

Украинские следователи закрыли три уголовных дела, в которых фигурировал бывший глава государства Петр Порошенко, за отсутствием состава преступления. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

Дела касаются назначения премьера при отсутствии коалиции в Раде, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего совета правосудия, сообщает телеканал "Россия 24".

Все эти производства открыли по искам юриста Андрея Портнова. При этом генеральный прокурор добавила, что ее ведомство рассматривает еще 20 дел против Порошенко.

Не привлекать Порошенко к уголовной ответственности призывали многие представители США и Евросоюза. Об этом напомнил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.