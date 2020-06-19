Тюменские медики помогут Ямалу в борьбе с коронавирусом

Бригады тюменских врачей помогут ямальским коллегам справиться с пандемией COVID-19. Терапевты, пульмонологи, анестезиологи, кардиологи и инфекционисты — всего 24 врача и медсестры отправляются в регион.

Как уточняет ГТРК "Регион-Тюмень", вещающая на каналах "Россия 1" и "Россия 24", многие из них уже опытные специалисты в инфекционной области. Вспомнить хотя бы борьбу с сибирской язвой в 2016 году на Ямале.

Тюменские медики отправляются на Ямал в несколько заездов, последняя бригада должна прилететь 20 июня. Вахта продлится примерно месяц.

По данным оперштаба, на 19 июня в "тюменской матрешке" диагностировано 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией: ХМАО — 259, ЯНАО — 121, Тюменская область — 47. Отметим, что для Ханты-Мансийского автономного округа это рекорд по количеству новых инфицированных жителей. К сожалению, согласно последним данным, на Ямале зафиксирована 22-я смерть от вируса. Информация о скончавшемся пациенте на данный момент уточняется.

