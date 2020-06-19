Китай прислал на Парад Победы в Москве более сотни военнослужащих

Китайская делегация, которая примет участие в торжествах на Красной площади 24 июня, насчитывает 105 человек, 95 из них – военнослужащие парадного расчета. Возглавит группу министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посла РФ в Китае Андрея Денисова.

Основная часть делегации уже приехала в Москву и участвует в тренировках. Военное руководство Китая прибудет ближе к дате Парада, добавил дипломат.

Глава Министерства обороны Индии Раджнат Сингх, в свою очередь, приедет в Москву 21 июня, пишут индийские СМИ. В Параде Победы примут участие 75 индийских военнослужащих.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ от приглашения отказался. Это связано, прежде всего, с эпидемией коронавируса COVID-19, объявили в МИД островного государства.

Впрочем, итоговые список иностранных делегаций может быть скорректирован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль будет информировать о всех изменениях.

Напомним, Парад Победы состоится в Москве 24 июня. По брусчатке Красной площади пройдут около 15 тысяч военнослужащих, свыше 230 боевых машин. Небе над столицей зрители увидят 75 летательных аппаратов.