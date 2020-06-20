Убила и спрятала под полом: в Астрахани задержана женщина, лишившая жизни своего сына

В Астрахани задержана 56-летняя женщина, которая подозревается в убийстве своего 12-летнего сына, об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Известно, что 6 марта текущего года в правоохранительные органы обратилась семейная пара. Супруги сообщили, что несколько дней назад, 4 марта, их сын ушел в школу и не вернулся.

В ходе расследования стражи порядка пришли к выводу о том, что заявители сообщили недостоверную информацию.

"Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив", — рассказали в Следственном комитете.

В конечном итоге тело убитого ребенка было обнаружено в бетоне под полом в доме его старшего брата.

По версии правоохранителей, ребенок действительно ушел 4 марта и вернулся обратно ранним утром на следующий день. У него возник конфликт матерью, которая ударила сына гантелей, убив его на месте.