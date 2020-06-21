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Коронавирус 3 минуты назад

21 июня 202022:07 Наиля Аскер-заде

Российскую вакцину планируют запустить в массовое производство уже осенью

Российскую вакцину планируют запустить в массовое производство уже осенью

18 июня в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах. Если все пойдет хорошо, вакцина окажется эффективной и безопасной, то, по мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, испытания завершатся в августе, и препараты можно будет запускать в промышленное производство.

Юрию — 33 года, служит по контракту в войсках радиационной защиты в Саратовской области. Он вошел в группу из 18 добровольцев, которые участвуют в первых в России клинических исследованиях вакцины от коронавируса на людях. Испытания начались на этой неделе.

"По ощущениям обычная прививка. Укол — внутримышечно. Я вошел в первую группу добровольцев-испытателей, пройдя строжайший медицинский отбор, — рассказал Юрий. – Две недели мы находились на изоляции".

Изоляция необходима для того, чтобы никто не заразил военнослужащих. Все, кто с ними контактируют, носят специальные противочумные костюмы и маски. Съемочные группы в госпиталь имени Бурденко не пускают — для защиты добровольцев. С журналистами они тоже не общаются, но для "Вестей недели" сделали исключение, и мы смогли пообщаться по видеосвязи.

- Почему вы приняли решение участвовать в исследовании?

- Я вообще ни минуты не сомневался. Никого не упрашивали, не уговаривали. Лишь в частях объявили о наборе добровольцев, и жизнь стала похожа на какой-то фантастический фильм, где все люди ходят в масках. И тут я решился, чтобы помочь себе, людям и всему человечеству, — признался доброволец.

Температура, давление, пульс — врачи тщательно осматривают всех добровольцев после введения вакцины. В исследованиях участвуют не только военнослужащие по контракту, которые находятся в госпитале имени Бурденко, но и гражданские лица. За ними наблюдают врачи Института имени Сеченова.

"Через несколько дней после проведения всестороннего обследования и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация оставшейся части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя", — пояснил Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, доктор медицинских наук.

Над созданием этой вакцины специалисты 48-го Центрального НИИ Министерства обороны работали совместно с Институтом имени Гамалеи. Ученые этого научного центра уже вкололи себе препарат. В России сейчас ведется разработка 47 вакцин. Исследования идут сразу в нескольких лабораториях: помимо института имени Гамалеи также в "Векторе" и в санкт-петербургском НИИ вакцин и сывороток.

- Cколько вакцин может дойти до этапа исследования на людях?

- Будем надеяться, что ровно столько, сколько будут к этому готовы, те, которые будут безопасны, эффективны. Это два обязательных определяющих свойства вакцины, каждого нового препарата, которые позволяют перейти к тестированию на людях. Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований на людях, — отметила Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ.

В новосибирском научном центре "Вектор" испробовали разные комбинации препаратов. Три из них показали наибольшую эффективность: две вакцины вводятся внутримышечно, а третья — интраназально, то есть просто будет закапываться в нос.

"В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин в том минимальном объеме, который необходим для перехода на 1-2 фазу клинических исследований, суммарно на 300 добровольцах. И ожидаем запуск исследований на добровольцах с 15 июля", — заявил Ринат Максютов, гендиректор "Вектора".

Безвредность и эффективность препаратов проверяли на животных. В отличие от низших приматов мыши, которые также участвуют в опыте, оказались стойкими к коронавирусу: их трудно заразить, и болеют они не так, как люди, поэтому ученые решили создать трансгенных мышей в Институте биологии гена в Москве и затем передать их в Новосибирск. Таких мышей нет нигде в мире, и ученые из других стран вынуждены идти иными путями.

- Есть еще один метод, который ученые испробовали в борьбе с клещевым энцефалитом, это когда вирус выращивается в пробирке, потом его убивают формалином и вводят человеку. И таким образом иммунитет распознает вирус, и организм будет знать, что делать. Почему с COVID-19 такой метод не используется?

- Это так называемая инактивированная вакцина, и по этому пути наши китайские коллеги пошли. У них есть такие препараты сейчас. На различных стадиях клинических исследований. К преимуществам можно отнести то, что вакцина представляет собой весь репертуар вирусных белков нового коронавируса. Но поскольку она "убитая", во-первых, требуется повторная ревакцинация, во-вторых, она не способна сформировать полноценный клеточный иммунитет. Другим немаловажным недостатком является производство такой вакцины. Необходима наработка живого коронавируса, но тогда значительно повышается риск возможного выхода вируса из таких производственных лабораторий, — подчеркнул Ринат Максютов.

Запустить российскую вакцину в массовое производство планируют уже осенью этого года.

Текст: "Вести недели"

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