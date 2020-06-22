Обзор смартфона Xiaomi Mi Note 10 Lite: флагман без излишеств

У этой облегченной версии смартфона-флагмана уменьшили количество тыловых камер, а, кроме того, упростили их технические характеристики. В то же время новому девайсу с флагманским дизайном сохранили не только процессор, но и встроенную батарею чемпионской емкости вкупе с 30-ваттной быстрой зарядкой, яркий AMOLED-экран с поддержкой HDR10, качественный звук через Bluetooth, а также хорошие коммуникационные возможности. Вести.Hi-tech оценили достоинства и недостатки Xiaomi Mi Note 10 Lite.

В конце апреля компания Xiaomi пополнила семейство своих смартфонов Mi Note 10, включающее к тому моменту базовую Mi Note 10 (наш обзор здесь) и продвинутую Mi Note 10 Pro версии, облегченной моделью — Mi Note 10 Lite. Напомним, что Mi Note 10 стал первым массовым смартфоном со 108-мегапиксельной камерой. В компании решили позиционировать Lite-версию на тех, кто хотел приобрести себе Mi Note 10, но ввиду высокой стоимости не мог этого сделать. Теперь же им предлагается обратить внимание на очень похожий девайс, хотя и с некоторыми упрощениями. На презентации пообещали, что Mi Note 10 Lite, дублируя во многом внешний вид своих "старших братьев", будет доступен сначала в конфигурациях памяти 6 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ, а затем 8 ГБ/128 ГБ.

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: технические характеристики

Модель: M2002F4LG

ОС: Android 10 (Q) с фирменной оболочкой MIUI 11

Процессор: LPP 8 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 730G (SDM730), 2 ядра Kryo 470 Gold (2,2 ГГц) + 6 ядер Kryo 470 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 688 DSP

Графическая подсистема: Adreno 618 (до 700 МГц)

Оперативная память: 6 ГБ/8 ГБ, 2-канальная LPDDR4х, 1866 МГц

Встроенная память: 64 ГБ/128 ГБ, UFS 2.1

Экран: 6,47 дюйма, AMOLED FHD+ (2340х1080 точек), пропорция 19,5:9, плотность пикселей на дюйм 398 ppi, цветовой охват DCI-P3, контрастность 400 000:1, яркость 600/430 (HBM/типовой) нит, цветовой охват DCI-P3, HDR10, Always On Display, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, сертификация TV Rheinland

Тыловой фото-модуль: основная камера — 64 МП, Sony IMX686 (1/1.73 дюйма, 0,8 мкм ->1,6 мкм), объектив (f/1.89, ЭФР 26 мм, фазовый и лазерный автофокус); вспомогательная камера (DoF) — 5 МП (1/1.5 дюйма, 1,12 мкм), объектив (f/2.4); суперширокоугольная (Ultra Wide) камера — 8 МП (1/1.4 дюйма, 1,12 мкм), объектив (f/2.2, угол обзора 120 градусов); макро-камера — 2 МП (1/5 дюйма, 1.75 мкм), объектив (f/2.4); две 2-элементных вспышки (мягкая + обычная); видео 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps

Фронтальная камера: 16 МП (1/3.06 дюйма, пиксель 1,0 мкм), широкоугольный объектив (f/2.48), видео 1080p@30 fps

Интерфейсы: Bluetooth 5.0 (LDAC, aptX/aptX HD/aptX adaptive), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct/Display, NFC, USB Type-C (USB 2.0), ИК-порт

Звук: 3.5-мм аудио-коннектор, усилитель Smart PA, динамик SLS 1216 (Х max = 0,5 мм, объем 1 куб. см), Hi-Res Audio

Слот для SIM-карт: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF), поддержка VoLTE

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, FDD-LTE band (3, 7, 20...), TDD-LTE band (38)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас, лазерный датчик фокусировки, оптический дактилоскопический сканер (In-Display)

Аккумулятор: литий-полимерный, 5 260 мА*ч, поддержка 30-ваттной быстрой проводной зарядки

Габариты: 157,8х74,2х9,67 мм

Вес: 204 г

Цвет: черный, белый, фиолетовый

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: дизайн, эргономика

Безликий анфас с аккуратным U-образным вырезом в верхней части экрана у смартфонов Mi Note 10 https://www.vesti.ru/doc.html?id=3223794 и Mi Note 10 Lite оказался предсказуемо похожим. А вот дизайн задней панели из-за разного количества камер в тыловых фото-модулях немного изменился.

Для обоих девайсов характерно стекающее с двух сторон стекло и сужающееся по бокам металлическое обрамление. При этом в остеклении корпуса использовали Corning Gorilla Glass 5, ну а для связующей рамки остановились на алюминиевом сплаве.

Производитель предусмотрел три варианта окраса — черный, белый и фиолетовый, для которых в маркетинге нашлись более подходящие определения — "черная ночь", "белый снег" и "сиреневое небо". Скользкая глянцевая поверхность задней панели переливается под разными углами и охотно собирает отпечатки пальцев, одновременно способствуя выскальзыванию из рук. Неудивительно, что на черной расцветке, смартфон в которой достался нам на тест, это особенно заметно. Внушительные размеры корпуса в плане (157,8х74,2 мм) обязаны большому 6,47-дюймовому экрану, а вот почти 10-мм толщина (точнее 9,67 мм) напрямую связана со встроенной батареей повышенной емкости (5 260 мА*ч). Интересно, что Lite-версия оправдала свое название уже хотя бы тем, что на несколько граммов оказалась легче базовой (204 г против 208 г).

Рамки вокруг дисплея, покрытого изогнутым стеклом Corning Gorilla Glass 5, получились небольшими, причем верхняя почти такая же по размеру как нижняя. Соотношение площадей экрана и лицевой поверхности составляет 91,4%.

На небольшой U-образной "челке" уместился только объектив фронтальной камеры, а буквально на стыке с верхним торцом предусмотрели длинный вырез для решетки "разговорного" динамика.

Если в настройках для управления смартфоном не выбраны жесты, то на панели навигации отображаются пиктограммы " Назад", "Домой" и "Недавно запущенные приложения" ("Меню").

В нижней части экрана расположилась площадка встроенного в дисплей дактилоскопического сканера с оптическим датчиком. Производитель обещает хорошее распознавание отпечатков даже при низкой температуре и высокой влажности.

На правом ребре свое традиционное положение заняли тонкие, отличающиеся только по размерам, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки. Ближе к нижнему торцу находится закрытый слот с лотком на два места, предназначенных исключительно для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF).

Левое ребро пустует.

Разъем USB Type-C (USB 2.0) на нижнем торце корпуса окружают 3,5-мм аудио-коннектор, декоративная решетка "мультимедийного" динамика и отверстие для "разговорного" микрофона.

Отверстию под второй микрофон (шумоподавления) на верхнем торце компанию составил ИК-порт.

Левую нижнюю часть задней панели украсили логотипом Xiaomi, а напротив поместили сопровождающий текст, из которого можно узнать номер модели, название компании и страну производства смартфона.

В тыловом фото-модуле на вертикальном островном выступе собрали все четыре объектива. Справа от них, тоже вертикально, разместили пару 2-элементных вспышек с "теплым" и "холодным" светом, а также пояснительные надписи "64МР" и "AI Quad Camera".

В комплекте, упакованном в картонную коробку строгого черного цвета, озаботились наличием силиконового клип-кейса, которым не стоит пренебрегать во время эксплуатации смартфона.

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: экран

В Lite-версии сохранили все "фишки", присущие дисплею базовой модели. Так, на изогнутой (3D) 6,47-дюймовой AMOLED-матрице c небольшим U-образным вырезом обеспечивается максимальное разрешение FHD+ (2340x1080 точек, 19,5:9), когда плотность пикселей на дюйм достигает 398 ppi. Высокая динамическая контрастность (400 000:1) все так же сопровождается максимальной яркостью в 600 нит (типовая — 430 нит). Экран получил не только цветовой охват DCI P3, но и поддержку технологии HDR10. На защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 нанесено олеофобное покрытие.

Активация опции "Устранение мерцания" позволяет частично избавиться от эффекта, вызываемого широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) напряжения питания. Однако производитель честно предупреждает, что это может сказаться на качестве изображения. Регулировать уровень яркости экрана предлагается вручную или автоматически, включив опцию "Автонастройка". В ночном режиме яркость можно настроить независимо. Сертифицированный (Rheinland TV) режим чтения должен снизить нагрузку на глаза за счет оптимизации цветовой температуры экрана. Автоматически этот режим активируется после заката или в заданное время. Интенсивность синего фильтра определяется при этом самостоятельно.

Цветовую схему экрана легко изменить на цветовом круге, а также с помощью пресетов ("Стандарт", "Теплый", "Холодный"). Рекомендуемая настройка "Авто" корректирует цвет в зависимости от окружающего освещения, при этом, можно также воспользоваться опциями "Насыщенное" или "Стандартная". "Темный" режим предлагается включать не только вручную, но и по расписанию. Скрыть вырез на экране смартфона можно двумя способами: без смещения строки состояния и с ее смещением (ниже черной полоски, скрывающей "челку").

Чтобы вывести на заблокированный экран информацию о времени, дате, дне недели и заряде батареи надо активировать опцию "Активный экран" (режим Always On Display) в соответствующем разделе ("Активный экран и блокировка"). В соответствующих настройках можно уточнить часы работы, а также выбрать стиль и цвет отображаемой картинки. Будить дисплей предлагается, например, двойным тапом или взятием смартфона в руки.

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: камеры

Пожалуй, единственным существенным отличием упрощенной версии смартфона от базовой стал тыловой фото-модуль.

Камерный квинтет теперь превратился в квартет. Но дело даже не в количестве объективов.

Основная 108-мегапиксельная камера уступила место в Lite-версии более скромной 64-мегапиксельной, на базе сенсора Sony IMX686 с широкоугольным объективом (f/1.89, ЭФР 26 мм, фазовый и лазерный автофокус), но уже без оптической стабилизации. "Фишка" используемого датчика заключается в счетверенном цветовом фильтре Байера (Quad Bayer), который позволяет объединять смежные пиксели одного цвета (2x2) в один большой, создавая таким образом снимки с16-мегапиксельным разрешением. Комбинация 4-в-1 увеличивает эффективный размер пикселя до 1,6 мкм, что особенно важно при недостаточной освещенности.

Основной аккомпанирует вспомогательная, или DoF-камера (называемая также "сенсором глубины"), выполненная на базе 5-мегапиксельного сенсора (оптический размер 1/1.5 дюйма, пиксель 1,12 мкм) и объектива с апертурой f/2.4. Ее основная задача при съемке портретов состоит в корректном размывании фона.

При переходе с основной на 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (светосила объектива f/2.4) угол обзора увеличивается до 120 градусов.

А вот для макросъемки, похоже, воспользовались той же самой камерой что и в базовой версии: на основе 2-мегапиксельного сенсора (оптический размер 1/5 дюйма, пиксель 1,75 мкм) и объектива с апертурой f/2.4, у которого дистанция фокусировки составляет от 2 до 10 см.

Фронтальная камера, выполненная теперь на базе 16-мегапиксельного датчика (пиксель 1,0 мкм), также получила ИИ-функции. У нее оказался широкоугольный объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.48. В наличии еще поддержка режима HDR (в том числе и опция "Авто"), а лучшее качество записи видео при 30 fps — FHD (1920х1080 точек, 16:9). По сравнению с селфи-камерой в базовой версии смартфона количество мегапикселей уменьшилось вдвое (16 МП против 32 МП) и заметно ослабла светосила объектива (f/2.0 против f/2.48).

Интерфейс приложения "Камера" практически не изменился. Оптического зума нет, доступно только 2-кратное цифровое приближение. Режимы съемки меняются горизонтальными свайпами. Прямо на видоискателе можно включить опцию HDR, активировать ИИ-функции (AI), выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот) и т.д. Формат файлов RAW (DNG) доступен только в режиме "Профи". Здесь же предлагается самостоятельно определиться с одним из трех объективов (основным, сверхширокоугольным и макро), а также балансом белого, фокусировкой, выдержкой, чувствительностью ISO и ступенями экспокоррекции. Кроме того, можно выделить подсветкой область фокусировки или включить проверку экспозиции.

Для съемки на основную камеру в полном 64-мегапиксельном разрешении предусмотрен отдельный режим (64MP Ultra HD). Для портретов, помимо размытия фона, можно также поэкспериментировать с другими эффектами и виртуальным освещением. Возможности стандартных камер расширяет приложение Google Lens.

Для видеоблогеров в режиме "Видео" предложили специальное дополнение Vlog (не путать с "Видеоклипом"), которое позволяет создавать короткие видео из нескольких кусочков, которые автоматически "сшиваются" с добавлением переходов, музыки и эффектов, выбираемых заранее. Тыловой фото-модуль при 30 fps фиксирует видео в качестве 4К UHD (3840x2160 точек, 16:9). Суперзамедленная съемка видео при 960 fps доступна только в HD-разрешении. Для "таймлапсов" набор временных интервалов составляет от 0,06 до 60 секунд, что при обычном воспроизведении (30 fps) ускоряет процессы от 2 до 1800 раз. Стабилизация изображения только электронная (EIS). На выбор есть два декодера — H.264 и H.265, первый из которых обеспечивает совместимость, а второй производительность. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC — видео, AAC — звук).

Стоит заметить, что съемка на Mi Note 10 Lite в целом понравилась — хотя и без особых претензий, но вполне на уровне. Не хватает, конечно, объектива с оптическим зумом. Несколько кадров с тылового квартета камер можно посмотреть здесь.

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: звук

А вот звуковыми возможностями Lite-версию смартфона не обидели. Для обеспечения высокой громкости при сохранении хорошего качества место "мультимедийного" динамика снова занял излучатель SLS 1216 с линейным ходом 0,5 мм и звуковой камерой с эквивалентным объемом в один кубический сантиметр. Раскачивает этот динамик усилитель мощности Smart PA. Сохранив сертификацию на Hi-Res Audio, оставили на месте и 3,5-мм аудио-коннектор для наушников.

Фирменный аудиоплеер "Музыка", хоть немного экономящий своей "темной" темой расход аккумулятора, поддерживает форматы звука высокого разрешения, включая APE, FLAC и WAV. Для улучшения качества звучания в расширенных настройках предлагается определиться с конкретным типом наушников и воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами.

Для FM-тюнера, записывающего онлайн-трансляции (MP3), на роль коротковолновой антенны подойдет проводная гарнитура. Приложение "Диктофон" умеет ставить метки на записях в форматах AAC, MP3 или WAV, причем после выбора MP3 разрешает самостоятельно определяться с качеством — высокое (192 кбит/с), стандартное (100 кбит/с) или низкое (75 кбит/с). Для беспроводных наушников и гарнитур в смартфоне озаботились наличием Bluetooth-кодеков качественного звука, включая все типы aptX и даже варианты LHDC.

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: начинка, производительность

От базовой версии смартфон Mi Note 10 Lite унаследовал даже мобильную платформу — Qualcomm Snapdragon 730G.

Говорят, буква "G" (сокращение от Gaming) в названии этого 8-нм чипсета указана вовсе не случайно. Дело в том, что в рендеринге графики он обещает опередить Snapdragon 710 на 25%. Пару процессорных кластеров образуют два производительных ядра Kryo 470 Gold (2,2 ГГц) и шесть энергоэффективных Kryo 470 Silver (1,8 ГГц).

В свою очередь сам процессор работает в связке с улучшенным графическим ускорителем Adreno 618 (на 15% быстрее, чем стандартная версия), LTE-модемом X15 и поддерживает стандарт беспроводного соединения Wi-Fi 6 (802.11ax). В составе платформы также предусмотрены сигнальный процессор DSP Hexagon 688 и процессор обработки изображений Spectra 350. Конфигурацию Mi Note 10 Lite дополняют 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4х.

Тестирование Xiaomi Mi Note 10 Lite. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Xiaomi Mi Note 10 Lite. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Xiaomi Mi Note 10 Lite. Результаты в бенчмарке 3DMark

Учитывая результаты тестирования, на комфортную игру с "тяжелой" графикой можно рассчитывать, пожалуй, только на средних настройках.

Инструментарий в режиме Game Turbo обеспечивает доступ к ряду функций без прерывания игры, в том числе к быстрому переключению между сетями, блокировке уведомлений, приему вызовов, созданию снимков экрана и т.п.

Хранилище файлов в Mi Note 10 занимает 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти типа UFS 2.1. При этом место для установки карты microSD не предусмотрено, поэтому расширить доступный объем уже не получится. Воспользовавшись поддержкой USB-OTG, через разъем USB Type-C (протокол USB 2.0) легко подключить обычную флэшку.

Для сотовой связи 4G доступны диапазоны LTE-FDD (b3, b7 и b20), а также LTE-TDD (b38). Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, ИК-порт и NFC.

Интерфейс NFC позволяет воспользоваться платежным сервисом G Pay, который по умолчанию установлен для обеспечения бесконтактной оплаты. А через приложение "Транспортные карты Москвы" можно, например, узнать баланс карты "Тройка".

В свою очередь, ИК-порт в тандеме с приложением "Mi Пульт" позволяет управлять бытовой техникой разных производителей, например, "умным" телевизором Samsung или обычным кондиционером Panasonic.

В координации по сотовым и Wi-Fi сетям (режим A-GPS), а также в определении местоположения и навигации, помогут спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo.

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: автономность

В Lite-, как, впрочем, и в базовой версии смартфона установлен аккумулятор на 5 260 мА*ч. Для быстрого наполнения такой огромной емкости предназначен 30-ваттный адаптер MDY-09-EN (5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2,25 А, 20 В/1,35 А, 10 В/3 А), входящий в комплект. Со своей задачей зарядное устройство справляется примерно за час с небольшим, причем за первые полчаса заливается более половины емкости.

Производитель обещает, что при умеренных сценариях использования можно рассчитывать на автономную работу устройства в течение даже более двух дней. Полного заряда хватит на 23 дня в режиме ожидания, или на 33 часа в режиме разговора (4G), или на 178 часов прослушивания музыки, или на 23 часа просмотра видео, или на 14 часов игр, или на 13 часов GPS-навигации. Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 5% (тест в течение 6 часов).

Как обычно, в разделе "Питание и производительность" предлагается позаботиться о сокращении расхода заряда аккумулятора, контролируя, например, активность приложений, а также решить возникающие проблемы с энергосбережением.

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: особенности программного обеспечения

Смартфон Mi Note 10 Lite работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрывает фирменная оболочка MIUI 11 (уже заявлено обновление этого аппарата до MIUI 12).

В настройках легко переключиться между обычным видом рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и видом с отдельным меню (экраном) приложений. Кроме того, можно выбрать стиль шторки уведомлений (между фирменным MIUI и стандартным Android), а также форму индикатора батареи смартфона.

Дисплей смартфона делится между двумя программами через список запущенных приложений. Их карточки располагаются в два ряда с небольшим сдвигом и возможностью вертикальной прокрутки. После тапа с удержанием на одной из таких карточек появляется меню с опциями настройки, разделения экрана, а также блокировки от удаления данного приложения из списка фоновых. Из соображений безопасности содержимое некоторых миниатюр в режиме многозадачности предлагается размывать. В результате, например, снимки из "Камеры" и/или изображения в "Галерее никогда не попадутся на глаза посторонним. Одна программа удаляется из памяти смахиванием ее карточки влево или вправо. Для одновременного закрытия всех приложений служит значок "крестик" в нижней части страницы.

Отказаться от значков на панели управления в пользу жестов можно на вкладке "Безграничный экран". Там же предлагается поменять местами виртуальные кнопки "Меню" ("Недавно запущенные приложения") и "Назад". На соответствующей вкладке легко ознакомиться со списком приложений, корректно работающих в полноэкранном режиме.

Различные инструменты, облегчающие управление смартфоном, в частности, одной рукой, все так же собраны в расширенных настройках. Помимо уменьшения рабочей области экрана, для этой же цели, по-прежнему, предлагается полупрозрачное колечко "сенсорного помощника", открывающее меню с пиктограммами для эмуляции кнопок управления. Кроме того, виртуальные значки панели навигации (в комбинации с механической кнопкой включения/блокировки) могут служить для активации дополнительных функций.

Дактилоскопический сканер с оптическим датчиком, размещенный под экраном, регистрирует до пяти папиллярных узоров. С помощью него предлагаются опции блокировки экрана, а также защиты личных данных и приложений. В настройках можно выбрать понравившийся тип анимации, который появляется во время распознавания отпечатка. Если после разблокировки экрана оставить палец на площадке сканирования, то в появившемся меню будет предложено прочесть QR-код или заняться поиском в Mi браузере.

Реализация разблокировки смартфона с помощью распознавания лица, показалась несколько удобнее, в том числе и в темноте, когда подсветку заменяло свечение экрана. При этом рекомендуется отключать опцию "Оставаться на экране блокировки".

Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite: покупка, выводы

Облегченный смартфон с флагманским дизайном Mi Note 10 Lite уступает базовой версии, пожалуй, только по количеству тыловых камер и их техническим характеристикам. Ведь другие важные параметры аппаратной начинки, приправленной стабильной программной оболочкой MIUI 11, в новом девайсе удалось сохранить. Это, в частности, касается процессора с улучшенным графическим ускорителем, яркого AMOLED-экрана с поддержкой HDR10, батареи огромной емкости, дополненной быстрой 30-ваттной зарядкой, Bluetooth-кодеков для качественного звука, а также богатых коммуникационных возможностей, включая 3,5-мм аудио-коннектор, интерфейс NFC и ИК-порт.

Увы, при некоторой громоздкости смартфон все также не может похвастаться флагманской производительностью, да и снова остался без слота расширения встроенной памяти.

На старте продаж за Mi Note 10 Lite (конфигурация памяти 6 ГБ/128 ГБ) в российском интернет-магазине Xiaomi просили 32 990 рублей, что на 7 тысяч меньше, чем оценили в тот же момент Mi Note 10 (39 990 рублей). Так что если не предъявлять особых требований к собственным фото-шедеврам, то выбор в пользу Lite-версии при покупке вполне очевиден.

Из именитых "одноклассников" с 64-мегапиксельными сенсорами в тыловом квартете камер в соперники Mi Note 10 Lite напрашивается, например, Samsung Galaxy A71 (наш обзор здесь). При этом на момент тестирования в фирменном интернет-магазине Samsung на него была существенная скидка (с 32 990 рублей до 26 990 рублей). "Галактический" смартфон может похвастаться не только большим по размеру Super AMOLED Plus-экраном (6,7-дюйма против 6,47 дюйма) и выделенным местом для установки карты расширения памяти microSD, но, главное, весьма конкурентным тыловым фото-модулем. В то же время Galaxy A71 явно пасует перед оппонентом по емкости встроенной батареи (4 500 мА*ч против 5 260 мА*ч) и мощности быстрой зарядки (25 Вт против 30 Вт), а кроме того проигрывает в рендеринге графики улучшенному ускорителю Adreno 618 (Snapdragon 730 против Snapdragon 730G). Да и реализация разблокировки смартфона при распознавании лица на Mi Note 10 Lite понравилась больше, хотя его фронтальная камера и отстает, как по количеству мегапикселей (16 МП против 32 МП), так и по светосиле (f/2.48 против f/2.2).

Итоги обзора Xiaomi Mi Note 10 Lite

Плюсы:

Флагманский металлостеклянный дизайн

Яркий AMOLED-экран с поддержкой HDR10

Квартет тыловых камер, включая 64-мегапиксельную

Bluetooth-кодеки для качественного звука

Огромная емкость батареи, дополненная быстрой 30-ваттной зарядкой

3.5-мм аудио-коннектор, интерфейс NFC и ИК-порт

Стабильная оболочка MIUI 11

Минусы: