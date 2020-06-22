Доктор Мясников про "ген подвига": герои - это особый биологический вид

22 июня - в страшный день, когда в 1941-м фашистская Германия напала на СССР, в России вспоминает герое, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Тогда с врагом шли воевать не только взрослые, но даже дети – кто приписывал себе лишние годы, чтобы взяли на фронт, кто-то (даже семилетние дети) шли к партизанам.

С тех пор прошло почти 80 лет, в школах давно нет патриотического образования, и юному поколению практически не рассказывают о подвигах пионеров-героев, которых люди, прошедшие советскую школу, знали по портретам и именам.

Уже давно нет войны, но прав был классик: "В жизни всегда есть место подвигу", даже в мирное время.

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников вспоминает такие истории, когда люди, не раздумывая, жертвовали собой ради спасения других.

Так поступил Шаварш Карапетян – многократный чемпион мира и Европы по подводному плаванию, который спас десятки человеческих жизней, когда троллейбус перевернулся и упал в холодные воды реки. Он нырял и нырял, спасая людей. И сам чудом выжил.

Так поступила, не раздумывая, девочка-подросток, когда увидела, что 2-летний ребенок идет по железнодорожным путям, а его нагоняет локомотив.

Так поступил Женя Табаков — самый юный россиянин, который удостоился награды. Когда один подонок забрался к ним в дом, и стал глумиться над детьми, он, не раздумывая, побежал на кухню, схватил нож и воткнул его в спину преступнику. Конечно, маленький мальчик не смог нанести существенные травмы взрослому бандиту – он получил множественные ножевые ранения и умер.

Таких историй и в наше мирное время – очень много. И сейчас, во время пандемии коронавируса, огромное количество героев, рискующих собственными жизнями ради спасения других людей, — среди врачей и волонтеров.

Скорбный список медиков, которые во время пандемии коронавируса работали в так называемых красных зонах и в прямом смысле погибли на боевом посту, увеличивается каждый день.

В этом списке погибших есть и фамилия доктора Фалина. И тем большей неожиданностью, как признается Александр Мясников, стало то, что после смерти врача к нему пришли две его дочери — Алена и Даша – и попросились волонтерами в больницу, в красную зону.

Возможно, так они хотят "мстить вирусу" – врагу, убившему их отца. Но даже понимая всю опасность такой работы, девочки не отказываются от своего намерения стать врачами и спасать жизни других.

"У них это было осознанное решение. Знаете, умер отец, и прийти "мстить" этой болезни, бороться с болезнью, которая только что убила твоего отца, – для меня это поступок!" – говорит доктор Мясников.

На вопрос, что такое героизм: осознанное решение, или рефлекс, он отвечает, что это воспитание, которое срабатывает в тот самый последний момент.

Однако, отмечает врач, у людей, которые способны, не думая, кинуться на спасение других, наверное, есть некий "ген героев", а такие люди – это "особый биологический вид".

"Я всегда примеряю подобные ситуации на себя. Я всегда думаю: а убежал бы я? А смог бы я остаться? А смог бы я свою жизнь пожертвовать за жизнь другого? И что бы я там себе ни думал, у меня ответа нет, потому что пока не придет твое время, ты себя не знаешь, ты никогда не знаешь! Я видел людей, которые убегали. Но, надо сказать, я никогда их вслух не осуждал. Именно потому, что не знаю, как я бы поступил в их ситуации", — признается доктор Мясников.