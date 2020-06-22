22 июня 202011:59

Британские спецслужбы советуют операторам связи запасать оборудование Huawei

EPA

Британские спецслужбы посоветовали операторам связи обеспечить достаточные запасы оборудования Huawei, опасаясь, что новые санкции США подорвут способность китайской фирмы поддерживать поставки, говорится в письме, полученном агентством Reuters.

В январе Великобритания ограничила роль Huawei в проектах по строительству сетей 5G, но премьер-министр Борис Джонсон с тех пор вновь оказался под давлением со стороны Вашингтона и некоторых законодателей в его собственной партии, которые утверждают, что оборудование компании представляет собой риск для безопасности. Huawei неоднократно опровергала эти обвинения.

Чиновники Национального центра кибербезопасности (NCSC) в настоящее время изучают влияние объявленных в мае США мер, которые призваны ограничить возможности Huawei в получении современных микрочипов, необходимых для производства оборудования 5G и флагманских смартфонов.

Британские спецслужбы написали на прошлой неделе операторам, включая британскую BT Group и Vodafone, сообщив, что они должны поддерживать адекватные объемы поставкок запасных частей от всех производителей.

Но в письме также подчеркивалась повышенная опасность для оборудования Huawei и неопределенность относительно будущей способности обеспечивать обновление этой продукции в условиях давления со стороны США.

"Обспечение того, чтобы продукция и компоненты поддерживались в актуальном состоянии, является необходимым условием поддержания безопасности сетей", — говорится в письме. "Эскалация действий США против Huawei может повлиять на ее [Huawei — ред.] способность предоставлять обновления для продуктов, содержащих американские технологии".

В январе Великобритания присвоила Huawei статус "высокорискового поставщика", ограничив свою долю рынка 5G на уровне 35% и исключив ее из части сети с большим объемом данных.

Чиновники сейчас говорят, что они рассматривают конкретные рекомендации по развертыванию оборудования Huawei, чтобы обеспечить максимальную безопасность британских сетей, и рассматривают ряд вариантов. Решение должно быть принято в ближайшие недели.

Тем временем, терзаемый американскими санкциями Huawei построит на территории Великобритании научно-исследователький центр стоимостью 400 млн фунтов стерлингов (494,24 млн долларов). Если, конечно, китайской компании разрешат. Как сообщает Reuters, дать добро на строительство центра в деревне Соустон могут дать на этой неделе.

Объект, расположенный в 11 км от Кембриджа, будет построен для исследования и разработки чипов для использования в широкополосной связи, говорится в сообщении.

Окружному совету Южного Кембриджшира рекомендовано одобрить заявку компании в полном объеме, сообщает газета Sunday Times.

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