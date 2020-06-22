Британские спецслужбы советуют операторам связи запасать оборудование Huawei

Британские спецслужбы посоветовали операторам связи обеспечить достаточные запасы оборудования Huawei, опасаясь, что новые санкции США подорвут способность китайской фирмы поддерживать поставки, говорится в письме, полученном агентством Reuters.

В январе Великобритания ограничила роль Huawei в проектах по строительству сетей 5G, но премьер-министр Борис Джонсон с тех пор вновь оказался под давлением со стороны Вашингтона и некоторых законодателей в его собственной партии, которые утверждают, что оборудование компании представляет собой риск для безопасности. Huawei неоднократно опровергала эти обвинения.

Чиновники Национального центра кибербезопасности (NCSC) в настоящее время изучают влияние объявленных в мае США мер, которые призваны ограничить возможности Huawei в получении современных микрочипов, необходимых для производства оборудования 5G и флагманских смартфонов.

Британские спецслужбы написали на прошлой неделе операторам, включая британскую BT Group и Vodafone, сообщив, что они должны поддерживать адекватные объемы поставкок запасных частей от всех производителей.

Но в письме также подчеркивалась повышенная опасность для оборудования Huawei и неопределенность относительно будущей способности обеспечивать обновление этой продукции в условиях давления со стороны США.

"Обспечение того, чтобы продукция и компоненты поддерживались в актуальном состоянии, является необходимым условием поддержания безопасности сетей", — говорится в письме. "Эскалация действий США против Huawei может повлиять на ее [Huawei — ред.] способность предоставлять обновления для продуктов, содержащих американские технологии".

В январе Великобритания присвоила Huawei статус "высокорискового поставщика", ограничив свою долю рынка 5G на уровне 35% и исключив ее из части сети с большим объемом данных.

Чиновники сейчас говорят, что они рассматривают конкретные рекомендации по развертыванию оборудования Huawei, чтобы обеспечить максимальную безопасность британских сетей, и рассматривают ряд вариантов. Решение должно быть принято в ближайшие недели.

Тем временем, терзаемый американскими санкциями Huawei построит на территории Великобритании научно-исследователький центр стоимостью 400 млн фунтов стерлингов (494,24 млн долларов). Если, конечно, китайской компании разрешат. Как сообщает Reuters, дать добро на строительство центра в деревне Соустон могут дать на этой неделе.

Объект, расположенный в 11 км от Кембриджа, будет построен для исследования и разработки чипов для использования в широкополосной связи, говорится в сообщении.

Окружному совету Южного Кембриджшира рекомендовано одобрить заявку компании в полном объеме, сообщает газета Sunday Times.