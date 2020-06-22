Подозреваемого в убийстве волгоградского студента задержали при попытке к бегству из страны

В Смоленске задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве студента-медика в Волгограде. Беглец пытался уехать из России на такси.

Тимур Гаврилов — 17-летний иностранный студент медицинского вуза — был убит на улице в Волгограде 12 июня. На его теле нашли более десяти ножевых ранений. Убийца сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что у погибшего при себе остались материальные ценности, что позволило следователям отклонить версию об ограблении. При этом знакомые Тимура охарактеризовали его как доброжелательного и неконфликтного юношу.

Вскоре глава региона объявил о вознаграждении за помощь в поиске убийцы, попавшем на видео, снятое камерами наблюдения — кадры бегства преступника были опубликованы в средствах массовой информации. В пятницу, 19 июня, в СК по Волгоградской области обратился мужчина и сообщил, что располагает сведениями о разыскиваемом человеке.

С помощью полученной информации, спустя сутки подозреваемый — безработный житель Волгограда Виталий Васильев — был задержан в Смоленске непосредственно в такси, на котором он собирался покинуть страну.

Задержанный дал показания в качестве подозреваемого и в ближайшее время будет этапирован в Волгоград, где следователи уже подготовили ходатайство для заключения его под стражу.