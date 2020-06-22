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22 июня 202020:51 Татьяна Ремезова

Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

С понедельника, 22 июня, Краснодарский край снял режим карантина и открыл въезд для туристов со всей страны. Почти сразу из московского Шереметьева в Сочи вылетел первый рейс с отдыхающими. Как проходил полет и каким будет морской отдых в 2020 году? Много ли набралось курортников-первопроходцев и как их встретило Черноморское побережье?

Самый первый рейс в Сочи вылетел уже через час после официального открытия курортов Краснодарского края — в 1:05 ночи, второй рейс буквально через 5 минут — в 1:10 ночи. А всего 22 июня состоялись 35 рейсов на морские курорты — в Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград. Не только из столицы, а из 14 российских городов. Дорога к морю проложена.

Стюардессы в масках и перчатках, пассажиры тоже, за редким исключением. Рассадка плотная — как обычно. Борт заполнен под завязку. Маску снять можно только при приеме пищи или напитков. Если бы рейс длился больше трех часов, пассажиров попросили бы сменить защитные средства и раздали бы свежие. Каждые два часа происходит обработка рабочих поверхностей и дезинфекция туалетных комнат. Соблюдать дистанцию на борту при всем желании невозможно ни при полете, ни при высадке. Привычная толпа и у багажных лент.

С понедельника прибывающим на Кубань больше не грозит обсерватор и 14-дневная самоизоляция.

Вода в море — 23 градуса. Пока наслаждаться видами можно с берега. Групповые морские прогулки разрешат чуть позже.

Все гостиницы начали работу. На уборку номеров теперь тратят больше времени — дополнительная обработка антисептиком. Сотрудников сопровождает бактерицидная лампа. Общепит пока кормит гостей только на проветриваемых открытых верандах.

"Роспотребнадзору важно, чтобы было максимальное дистанцирование и разобщение людей посторонних, случайных, чтобы не было передачи инфекции, чтобы прервать эпидемический процесс. Вот что самое главное. Если какая-то группа людей проживает вместе и приезжает на отдых, конечно, они имеют право селиться вместе", — рассказал заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

"Что касается справок, то для гостиничных объектов такого требования нет. Сохраняется оно только для санаторно-курортных учреждений, то есть для санаториев, пансионатов с лечением. В обязательном порядке при заселении требуется справка об отсутствии контакта с инфицированным за последние 14 дней и анализ методом ПЦР об отсутствии инфекции", — пояснила министр туризма, курортов Краснодарского края Светлана Балаева.

Куда еще можно поехать отдохнуть этим летом? Варианты есть.

"У нас на этой неделе первые самолеты полетят в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация — круизные компании отправятся в первые круизы в этом году. В целом рассчитываем, что к 1 июля большинство регионов туристических будет готово принимать туристов со всей страны, включая Крым", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Стоимость туров в Крым на 20-25 процентов выше, чем в Краснодарский край. Если в Сочи отель будет стоить 3 тысячи рублей на человека в сутки, то в Ялте он обойдется в 3,6 тысячи рублей. По подсчетам туроператоров, базовый тур на 7 дней в Краснодарский край с перелетом и размещением в отеле или санатории с трехразовым питанием обойдется минимум в 15,7 тысячи рублей на человека, а в Крым на аналогичных условиях — от 18,9 рублей.

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