Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

Виталий Васильев, которого обвиняют в убийстве студента медицинского университета, арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Волгограда.

Постановление в отношении Васильева пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает ТАСС.

22-летний Васильев был задержан в Смоленске. Его обвиняют в убийстве 17-летнего студента, гражданина Азербайджанской Республики. На теле пострадавшего нашли более десяти ножевых ранений. Совершив преступление, Виталий Васильев пытался бежать из страны.