Владимир Путин подписал указ о повторной выплате пособий семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, которые имеют детей. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Кремля.

Согласно указу, граждане страны получат в июле еще одно пособие на каждого ребенка до 16 лет. Оно будет начислено автоматически.

В документе отмечается, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Если кто-то еще не получил положенное ему пособие, можно обратиться в Пенсионный фонд России за его назначением до 1 октября текущего года.

Ранее во вторник, 23 июня, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Во время речи глава государства объявил о ряде важных решений, касающихся сферы экономики, в числе которых льготная ипотека и отказ от плоской шкалы НДФЛ.