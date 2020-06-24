"Кампания Нет": как будут дискредитировать грядущее голосование по поправкам

Знакомые все лица во главе с Ходорковским. И куда же без денег Госдепа США. В сеть утекла методичка. "Слишком уж организованной группой вечно недовольные кинулись клеймить голосование. А теперь вскрылся их протестный бизнес". Цитата из блога журналиста "Комсомолки" Романа Голованова, который опубликовал ссылку на большое независимое расследование по деятельности так называемой "Кампании Нет".

Для тех, кто не в курсе — речь о специальном сайте с довольно агрессивной агитацией против поправок к Конституции. Как утверждается, объединяет людей с сильной гражданской позицией. По факту — знакомые все лица: от представителей признанного иностранным агентом общества "Мемориал" до пары персонажей из "Открытой России" Михаила Ходорковского.

Но это ещё ладно. Важнее всего — закулисье, куда и предлагают заглянуть авторы вышеупомянутого расследования. Вот, скажем, таблица — что-то вроде плана с предложением "развернуть масштабную информационную кампанию" видеороликами о якобы "провалах действующей власти". Чтобы вывести людей на улицы.

Или методичка по созданию макетов граффити и баннеров. Не говоря уже о публикации заметок "критического содержания". То есть, под соусом якобы "народной" протестной повестки — все признаки организованной, спланированной конкретной группой персонажей работы. Причём явно не дешёвой. И вот тут — самое время поговорить об источниках финансирования.

Ведущие российские политики в образе кинозлодеев. В разработке – целый ряд карикатур, которые призваны создать негативный облик, главная цель — очернить электоральный процесс. Таких картинок хотят сделать немало и, цитируя опубликованный документ, "каждый день фигачить по одной".

"Выходит такое расследование от блогеров, которые публикуют конкретные расписки, конкретные документы по которым, как мы видим из этого расследования – этот протест, он проплачивается, даже в онлайне, но надо создать шумиху. Кто-то вбрасывает материал, дальше его начинают раскручивать, потом в комментариях подключаются типа живые люди, а в большинстве случаев это боты", — считает Роман Голованов, журналист "Комсомольской правды".

Работа масштабная и за ней стоят конкретные люди – Наталья Шавшукова, сооснователь "Школы местного самоуправления" — ШМС. Эту организацию создали выходцы из нежелательной организации "Открытая Россия". Шавшукова проходила в США курсы политического лидерства, под эгидой Госдепа. И теперь получает деньги из американских фондов.

В расследовании указывают, что на подпитку оппозиционных идей и на подготовку соответствующих депутатов она ежемесячно получает по 20 с лишним тысяч долларов.

"Школа молодого сепаратиста" — можно использовать эту аббревиатуру в шутку, но если подумать, то ничего смешного нет. У этой структуры довольно развитая сеть по стране. У нас открыто, не стесняясь, существует, называя вещи своими именами, шпионская сеть, хорошо финансируемая, которая, не стесняясь декларирует, что ее задача — смена власти. Демонтаж строя, у них есть аккаунты в социальных сетях, есть СМИ – иностранные агенты, которые их обслуживают", — поясняет Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Деньги получают не только из США, но и Польши. И от российского представительства немецкого "Фонда Фридриха Наумана". Часть средств перечисляют через украинские банки. И сейчас словно по команде "фас" – началась новая волна спонсирований. Идейность оппозиции имеет конкретные цены.

Полученные деньги распределяются по регионам, на разные акции. Отчетность строгая, со всех собирают подписки. И проекты тоже разноплановые. Также готовы командировать "своих" специалистов по городам.

"Попытка включиться в борьбу грязными руками, на самом деле – в обход существующих правил. Пытаются говорить о том, что это свобода слова, это свобода общественных организаций, забываю говорить о том, что эти общественные организации, которые пытаются применять разные технологии, должны себя вести в строгих правилах закона. Распространять эти ложные сведения про организацию электоральных процедур, фактически отрицая то, на что настроены демократические процессы", — отмечает Игорь Борисов, председатель совета Российского общественного института избирательного права.

Каждый день перед голосованием по поправкам в Конституцию – жестко расписан. Медиа-план рассчитан не только создать кучу видеороликов. Но и 1 июля – послать две сотни так называемых волонтеров собирать экзитполы. И вечером того же дня выгнать этих людей на якобы импровизированный протестный митинг.

"Готовой медиа-компании платят за конкретный пиар, и она этот пиар начинает выдавать, раскручивать ту повестку, которая нужна заказчику. Конечно, это спланированный такой бизнес. Бизнес на протесте, мы давно это уже все видим", — утверждает Роман Голованов, журналист "Комсомольской правды".

И конечно, логичный вопрос – мол, а как проверить, правда это или нет? Скоро все сами увидим, на просторах интернета. Главное помнить – конкретные люди, продвигают свои интересы и продают страну и свою аудиторию за деньги из зарубежных структур. А тут важно у самого себя спросить – можно ли им верить?