Крутые "миражи" Татьяны Овсиенко: чудом выжившая певица спасла нескольких человек

В эфире телеканала "Россия 1" — беседа с Татьяной Овсиенко. Некоторые песни в ее исполнении уже четверть века напевают миллионы людей, а "Женское счастье – был бы милый рядом" для кого-то – принцип по жизни, а для кого-то – повод вступить в споры.

Однако с этой и другими песнями Овсиенко стала одной из самых популярных певиц еще со времен СССР.. В 1980-х Татьяна, работавшая костюмером в группе "Мираж", внезапно получила предложение стать солисткой, поскольку Наталья Ветлицкая решила делать сольную карьеру.

Татьяна вспоминает, что поначалу на сцену выходить было страшно, хоть она и училась в музыкальной школе, и пела в Хоре радио и телевидения. Однако ей было поставлено условие: похудеть.

За месяц Овсиенко скинула 16 килограммов, и вышла на сцену.

Практически сразу Татьяна стала очень популярна, но тут произошло несчастье: автобус, в котором вместе с группой ехала Овсиенко с одного концерта на другой, попал в страшное ДТП.

Очнулась она уже в НИИ Склифосовского с переломом поясничного отдела позвоночника. Певица долго лежала дома и не могла ходить. Говорили даже, что она уже никогда не встанет на ноги, однако нашелся доктор, который спас ее уникальной методикой.

Вообще в жизни Татьяны очень много лихих поворотов: от разборок с бандитами из-за песен в 1990-х, когда она решила уйти из "Миража", до главной любви своей жизни и свадьбы с мужчиной, который сидел в тюрьме по очень серьезной статье.

Когда-то ее даже называли "невеста бандита", но мало кто знает, что на ее счету как минимум две спасенные жизни.

Однажды, когда Овсиенко, закончившая гостиничный техникум и работавшая в престижной гостинице, помогла туда заселиться популярной тогда группе "Электроклуб" и спасла от страшнейшего приступа аллергии продюсера Владимира Дубовицкого.

На тот момент он был мужем Ирины Аллегровой, но спустя годы тот союз распался, а Дубовицкий и Овсиенко стали супругами.

Он же помог ей добиться успеха как сольной певице, когда Татьяна после аварии ушла из "Миража". Однако через некоторое время их брак распался, и Овсиенко дала себе слово больше замуж не выходить, но она встретила его – мужчину, из-за которого, по признанию певицы, ощутила "внутреннюю радугу",

Его арест и страшная правда о любимом стали для Татьяны ударом, но она все-таки дождалась своего женского счастья.

Еще одна спасенная жизнь – это жизнь Игоря, мальчика из детского дома, которого она заприметила, когда там выступала. Бледный малыш, запавший в душу певице, был отказником с врожденным пороком сердца.

Помочь мальчику могли только в институте Бакулева, и Татьяне удалось этого добиться. После того, как Игорю была проведена успешная операция, она уже не смогла с ним расстаться, и усыновила мальчика. Сейчас он уже сам отец, а Татьяна — бабушка.

Как отреагировал Игорь, когда узнал, что он – не родной сын популярной певицы? Кто спас саму Овсиенко, когда врачи говорили, что она уже не сможет ходить?

Действительно ли Татьяна в 1986 году должна была оказаться на потерпевшем крушение теплоходе "Адмирал Нахимов", и что ее от этого отвело?

Ка Овсиенко досталась песня "Дальнобойщик"? Из-за чего развелась с мужем, и почему развод был веселее свадьбы? Дружит ли с Ириной Аллегровой, и когда в ее жизни появились Виктор Чайка, Лариса Рубальская?

Об этом и не только Татьяна Овсиенко рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".