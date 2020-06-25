Разбившуюся на Бали блогершу Настю Тропицель кремировали без присутствия родных

Погибшую на Бали россиянку Анастасию Зубрину кремировали без присутствия родственников. Бабушка Анастасии написала в Instagram, что кремация состоялась 25 июня.

"Скорбим всей семьей", – призналась она.

Накануне мать Анастасии, известной в соцсетях как Настя Тропицель, сообщила, что семья не смогла поехать и проводить девушку в последний путь из-за закрытых границ. Индонезия закрыла их еще в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Что будет с прахом покойной, тоже пока неизвестно. Пока что близкие собирают средства на его доставку в Санкт-Петербург.

О гибели 18-летней россиянки, проживавшей на острове Бали, стало известно 21 июня. Девушка попала в ДТП на недавно приобретенном мотоцикле, получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте событий.

Девушка позиционировала себя, как "self-made миллионерша", которая "просто мечтала о свободе". Она вела вебинары, писала о путешествиях и удаленной работе. В Instagram у нее насчитывается 1,3 миллиона подписчиков.