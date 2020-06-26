В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие уже 10 миллионов человек

25 июня во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по всей стране приняли участие чуть более 10 миллионов человек (с учетом дистанционного электронного голосования). Явка составила 9,2% от числа зарегистрированных в России избирателей, сообщает Центризбирком.

Согласно указу президента Владимира Путина, основным днем голосования является 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Данное решение принято с целью предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Кроме того, предусмотрено также голосование на придомовых территориях (по согласованию), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что на дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию явка составила уже 50,94%. Всего было подано около миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч — от нижегородцев.

Голосование продлится до 20:00 1 июля (по местному времени во всех регионах). После этого начнется подсчет голосов по всем семи дням голосования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" рассказала, что на всех избирательных участках соблюдаются жесткие санитарные требования для профилактики распространения коронавируса.