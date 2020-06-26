Песков сообщил, когда Путин может обратиться к россиянам

Перед основным днем голосования по поправкам к Конституции президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, не исключено, что обращение президента состоится во вторник, 30 июня, перед днем голосования, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что режим тишины в этом случае "не применим абсолютно". "Здесь другая абсолютно специфика — не конкурентное голосование", — пояснил он.

Как сообщалось, накануне на всей территории России стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, основным днем голосования станет 1 июля, но россияне могут отдать свой голос и в период с 25 по 30 июня. Участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1

июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ

Кроме того, предусмотрено голосование на придомовых территория, бесконтактное голосование на дому, онлайн

голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью сервиса "Мобильный избиратель".