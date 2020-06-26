Полиция уточнила число пострадавших во время нападения в Глазго

Полиция Шотландии сообщила о шестерых пострадавших в результате нападения вооруженного ножом мужчины в центре Глазго. Единственной жертвой ЧП стал сам злоумышленник, которого застрелили прибывшие стражи порядка, передает Sky News.

glasgow , mental illness i suspect , move on pic.twitter.com/ofrD3KNNIK — Neiljetel (@neiljetel) June 26, 2020

На протяжении полутора часов служители закона не распространялись о последствиях произошедшего днем 26 июня на пороге отеля Park Inn на Вест-Джордж-стрит нападения. Очевидцы сообщали о трех жертвах темнокожего мужчины с ножом в руках, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже выразил соболезнования родственникам погибших.

В итоге замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон заявил, что от рук злоумышленника пострадали шесть человек, в том числе один страж порядка, который сейчас находится в критическом состоянии. Состояние здоровья остальных раненых не вызывает опасений у врачей.

О мотивах убитого подозреваемого ничего не сообщается. Местная пресса образает внимание то, что в отеле в последнее время селили просителей убежища из стран Африки и с Ближнего Востока.

В настоящее время улица перекрыта, местных жителей просят обходить место нападения и не мешать работе криминалистов.