С прогулки в реанимацию: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

В Москве зафиксирован рекордный всплеск аллергии. Концентрация пыльцы в воздухе — 10 из 10 баллов. Такого сильного цветения в городе не было уже 30 лет. Сейчас каждая прогулка для аллергиков может закончиться в реанимации.

Кристина на улицу не выходит. Аллергия на злаки обострилась.

"Задыхаюсь, мне очень тяжело дышать", — рассказывает девочка.

После каждой прогулки — противогистаминные и ингалятор.

"Мы вызываем скорую, мне уколы делают или я просто дышу какими-то препаратами", — продолжает Кристина.

У сестры Алины проблема та же. Стоит ненадолго выйти на улицу, и начинается"

"Прошло буквально пять минут и все — глаза, нос, чихание", — перечисляет аллергические реакции мама девочек Ирина Насыпова.

В перчатках, маске и защитных очках Игорь Кайнов выходит на борьбу с травой у дома.

"В этом году трава, от которой у меня аллергия, цветет с необыкновенной силой, — отмечает Игорь. — Она практически в человеческий рост. Это просто аномалия, сейчас она представляет реальную угрозу для жизни".

И это не преувеличение. Аллергия — генетический сбой, из-за которого организм крайне агрессивно реагирует на, казалось бы, безобидные вещи. Например, на мельчайшие частички пыльцы злаков.

"Самое опасное — это, когда идет анафилактический шок, — поясняет заведующая отделением аллергологии Института питания, профессор Вера Ревякина. — Это когда резко падает давление, теряется сознание. И если вы человеку не оказываете в это время неотложную помощь, то может быть смертельный исход".

Пик цветения злаков в 2019 году пришелся на 6 июня, пик цветения злаков в 2020 году — 26-28 июня.

Прохладная весна сдвинула сроки образования пыльцы трав — тимофеевке, мятлике и овсянице. Но сейчас они зацвели в разы мощнее, чем обычно.

"Эти злаки сейчас цветут очень обильно. Условия, складываются благоприятным образом для формирования большого количества боковых побегов", — констатирует доцент агробиологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

Вместо одного побега вырастает два. В каждом созревает пыльца. Жарко. Сухо. Ветрено. Кошмар аллергика!

"Никогда не было такого, чтобы они вызывали такую сильную реакцию. И это первый сезон, уникальный, когда в принципе обычные высокие концентрации пыльцы злаков вызывают такую острую реакцию людей", — добавляет основатель проекта "Пыльца club" Павел Баскаков.

Такую непривычно болезненную реакцию на пыльцу злаковых врачи объясняют тем, что из-за интенсивных дождей в начале лета аллергики почти не заметили болезненных для них период цветения березы, а бурное цветение травы в конце июня стало для них полной неожиданностью.

- Это аллергическое, скажем так, гнездо. Если сюда попадет аллергик, он, скорее всего, попадет в больницу.

Сейчас в столичном воздухе концентрация пыльцы достигла критических 10 баллов из 10 возможных. Можно попасть в реанимацию просто прогулявшись во дворе. Но выход есть.

"Выкашивание злаковых является эффективным способом снижения проявления аллергии на пыльцу злаков, — считает заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГБУ "Мосэкомониторинг Алена Гавриленко. — Но очень важно, что скашивать нужно до того, как колосок злака раскроется и полетит аллергенная пыльца".

Поэтому в вечном споре — косить газоны или нет — похоже, наконец, поставлена точка.