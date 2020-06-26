Лингвист аргументированно опровергла ошибку в бюллетенях

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая сообщила, что в бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики. По ее словам, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле.

Ранее специалисты Института русского языка имени РАН В. В. Виноградова обратили внимание на то, что формулировка "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" нарушает норму языка. Правильными вариантами были бы "поправки, вносимые в Конституцию" или "поправки к Конституции". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал разобраться с этим.

Маргарита Русецкая рассказала РИА Новости, что в предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" все написано правильно, но используется сокращенная конструкция. Пропущено одно лишь слово "вносимые" перед предлогом "в".

По словам специалиста, в естественной речи люди часто используют конструкции подобного плана, поскольку это облегчает понимание и ускоряет обмен информацией. Русецкая считает, что такое упрощение не критично с точки зрения лингвистики. Она предложила фокусироваться на смысле фразы: "Если он прозрачен, то беспокоиться не о чем".