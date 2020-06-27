Врач предупредил о неявных причинах боли в суставах

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал о казалось бы неявной причине болей в суставах, которая выясняется лишь при глубоком анализе истории болезни пациента.

"Мы иногда ставим интересные диагнозы, а иногда сталкиваемся просто с тем, что мы называем "медицинский детектив". Один из таких случаев, на котором достаточно ярко проявилась вся хитрость лечения и диагностики суставов", – сказал Мясников и вспомнил историю, когда с жалобой на боли в коленях, запястьях, локтях и в пальцах обратилась 40-летняя пациентка с избыточным весом. Поначалу искали причину болей в сопутствующих диагнозах типа "нефрит". Затем склонялись к версии о псориатическом артрите, о подагре, о боррелиозе (пациентку кусал клещ) и пр. И только глубкий разбор результатов анализов помог выйти на версию о вирусном гепатите.

"Мы все знаем, что вирус гепатита В или С поражает печень. На самом деле, есть так называемые внепеченочные проявления вирусных гепатитов: стандартно поражение почек, поражение суставов. Поэтому, если у человека просто есть положительный ревматоидный фактор без болей в суставах, его обязаны проверить на гепатит В и С, это важно!" – отметил Мясников и напомнил, что гепатит С – это "немой убийца", он никак не проявляется клинически, при этом ревматоидный артрит традиционно лечится обезболивающими, гормонами, тогда как нужно сконцентрироваться на лечении гепатита. Современной комбинацией лекарств вылечивают гепатит С в 99% случаев.

"Каждый третий больной с гепатитом С и почти столько же людей с хроническим гепатитом В имеют боли в суставах и другие проявления", – отметил доктор. Также причиной болей в суставах могут стать другие вирусные заболевания: краснуха, вирусы Эпштейн-Барра, парвовирусы и даже экзотические африканские заболевания вроде чукунгуньи, которую могут занести с укусом комаров, завезенных из Африки.

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