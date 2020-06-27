27 июня 202014:35

Уволившегося чиновника обвинили в педофилии и взяточничестве

Фото: Россельхознадзор

Следственные органы направили в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Его обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка, а также получении взятки.

Как заявил адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе, Натаров был другом семьи девочки и начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, обвиняемый пригласил ее в кинотеатр, где арендовал отдельный зал. Девочка приглашение Натарова приняла. После этого мужчина вступил с ней в половой контакт. Адвокат утверждает, что у семьи год ушел на то, чтобы убедить полицейских начать расследование.

После появления в ряде СМИ сообщений о возможной связи Натарова с несовершеннолетней девочкой чиновник вынужден был уволиться. От занимаемой должности его освободили 27 апреля. Защита Натарова заявила, что он ушел по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора, пишет РИА Новости.

В отношении Натарова возбуждено уголовное дело, оно находится на личном контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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