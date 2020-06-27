Поправка о территориальной целостности очень важна для Калининградской области

Когда-то Калининградская область России была немецкой Восточной Пруссией. Конечно, в сегодняшней Германии на эту бывшую провинцию бывшего рейха могут претендовать только умалишенные. Но они есть. И довольно громкие. Отсюда и предложенная поправка в российскую Конституцию о неделимости территории России. Но что еще важно именно сейчас?

После войны это "гнездо немецкого империализма" было поделено между Россией и Польшей. Кстати, Советский Союз благородно отдал полякам большую часть всей провинции, но оставил себе большую часть Балтийской косы. Это узкая полоска суши, что отделяет Калининградскую (или иначе Вислинскую) лагуну от Балтики. Из открытого моря туда можно попасть через пролив, вход в который стережет главная база российского Балтийского флота. И что происходит сейчас? С польской стороны Балтийской косы Речь Посполитая роет судоходный канал. Вообще-то там заповедник. Но это суверенное право Речи Посполитой. Однако, это — лишняя иллюстрация, насколько все же это поистине стратегический перекресток Европы. Как там идет голосование по поправкам в российскую Конституцию?

Балтийская коса — самая западная территория России, которая отделена от материковой части Калининградской области судоходным каналом. Долгое время она была закрыта для посещения как режимная территория. Сегодня въезд — свободный, но добраться сюда можно только на пароме или на военном катере, как сейчас.

"Когда погодные условия ухудшаются, паромная переправа ограничивается. В связи с этим избиркому периодически приходится контролировать метеообстановку, чтобы довести эту информацию до жителей", — сказала Наталья Афанасьева, заместитель председателя Балтийской территориальной избирательной комиссии.

После того как военный гарнизон в конце 90-х здесь расформировали, бывший городок превратился в поселок и сейчас территориально относится к Балтийску. Теперь туда ездят на работу и в школу.

В первые же дни местные жители приходят голосовать. Эту возможность считают событием для поселка, жизнь в котором с приходом сезона штормов замирает.

"Это историческое событие, для меня очень важно, как будем жить я и мои дети", — призналась одна из жительниц поселка Коса.

Впервые под властью еще российской короны эти земли оказались в ходе Семилетней войны 1756-1762 годов. Вновь русский язык здесь зазвучал в 1807-м, когда в русско-прусский Экспедиционный корпус принял участие в обороне косы от наполеоновских войск. Ну, а на вечные времена русский язык стал здесь главным в 1945-м.

Жители Балтийской косы своей уникальной территорией гордятся. Это и природный заповедник с белоснежными дюнами и столетними соснами, и земля с удивительным историческим наследием.

В 1945 году, когда наши войска овладели Пиллау, на косе сосредоточились остатки 4-й немецкой армии и 5-й танковой дивизии, сюда же эвакуировалось немецкое командование. Чтобы удержать мощную группировку и не дать ей уйти по морю, нашим войскам была поставлена задача десантироваться на косу, подготовленную к длительной обороне. По понтонным мостам сюда были переправлены и наши танки.

"Здесь земля поливалась кровью наших солдат, на этом самом западном участке вели героические бои и за эти бои получили 27 Звезд Героя Советского Союза. Эта поправка про территориальную целостность очень важна для Калининградской области", — считает Валерия Надымова, директор парково-музейного комплекса Балтийской косы.

Валерия Надымова тоже решила проголосовать досрочно, пока есть время. Теперь, когда въезд сюда стал свободным, с началом туристического сезона ее маленький краеведческий музей, рассказывающей о богатой истории Балтийской косы, посещают сотни туристов.